Bodas de Cêramica

Toda felicidade do mundo para o casal de jornalista e empresário Jefferson Campelo e Cleane Leal, que no último dia 09 deste mês completou 9 anos de casados.

Recepção Náutica

Sábado próximo, a badalada blogueira Cleide Coêlho irá recepcionar os participantes e convidados da 9ª Expedição Náutica “Cromwell Wall de Carvalho” na cidade de Miguel Alves, na prainha do Raimundo Miguel (às margens do rio Parnaíba), com café da manhã e música ao vivo da cantora Mel Tenório, Banda Entre Amigos e Grupo X-Treme.

Formatura

O jovem Gabrie Reduzino Sousa (gerente da Loja União Calçados de Teresina) me enviando o convite de sua formatura em Engenharia de Produção pela Unino vafapi.As solenidades começam dia 20 com Culto em Ação de Graças na Assembleia de Deus do Dirceu II.

+ 1 Milhão de Acessos

Obteve o site da Rádio Vanguarda Educativa FM- 106.5Mhz da cidade União, que além da programação musical dispõe de informações. A direção da emissora nos preparativos para comemorar esse marco com seus ouvintes.





Flashs dos empresários Dunga Sousa e Iraneide Reduzino, comos filhos Gabriel e Maria Clara, e colaboradores das Lojas União Calçados e União Big durante sua confraternização ocorrida domingo na cidade de União.







Funcionários da Loja de Lagoa Alegre.



Funcionários das Lojas de Teresina.



Funcionários da Loja de União.



Prévias Carnavalescas

Já tem data marcada as prévias carnavalescas do Iate Clube de Teresina. Dia 01 de fevereiro com o Baile do Pirata que será animada pelo PP Júnior e Banda Triballes e dia 08 Bailedo Hawaí com Lilly Araújo e Xenhenhem. Mesas e Convite já a venda na secretaria do clube.

Vestibular de Bolsas

Já pensou ganhar uma bolsa de até 100% para estudar no EAD do Centro Universitário Santo Agostinho? Participe do Vestibular de Bolsas EAD Unifsa. Você faz a prova, e pode ganhar uma bolsa de até 100% para fazer o EAD Unifsa de acordo como seu desempenho. Prova é dia 25 de janeiro agende aí. Mais informações através do site:www.unifsa.com.br

Mimo

Agradeço a enfermeira Fátima Sampaio(membro do Conselho Federal de Enfermagem) pelo presente de natal a mim enviado. Chegou na hora certa. Mercy!

São Sebastião

Está sendo festejado em Teresina no bairro Vermelha (Igreja Nossa Senhora de Lourdes) e no bairro Cristo Rei (Capela do Comando Geral da Policia Militar) e em União com novenas diariamente,às 19hs até o dia 20 do mês em que estamos.



Vereador Luis André (presidente estadual do PSL) no sábado passado brindou seus 40 anos de vida com uma deliciosa feijoada no Iate Clube de Teresina, onde reuniu familiares e amigos. Na foto, ladeado pelo médico e ex-prefeito Silvio Mendes e pelo ex-governador e presidente do conselho deliberativo do Sebrae Freitas Neto.





Momentos da Confraternização do Grupo O DIA de Comunicação ocorrida no último sábado dia 11





Colunistas Sociais do Jornal e Portal O Dia: Tarcísio Carvalho, Mariano Marques, Euzinho - Daniel Cardoso, Lucienne Sampaio e Mauro Veras.



Radialista Eudes Ribeiro (FM O Dia), cantor Cesinha Garcia (que cantou em nosso confraternização), Elaine Miranda (coordenadora do Portal O Dia) e Sérgio (coordenador do comercial do Grupo O Dia).



Verônica, Rosy Sousa, Daniel Cardoso, Vanessa Santos, Sonayra Rosane e Sandra.