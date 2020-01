Registro de um dia feliz da minha vida, ao receber a outorga Ordem Estadual do Mérito da Renascença do Piauí, no último dia 22 de janeiro de 2020 na cidade de Piracuruca, durante 197º Aniversário da Adesão do Piauí a Independência do Brasil. A honraria é uma láurea destinada a agraciar personalidades, por relevantes serviços prestados ao estado do Piauí, se tenham tornado dignas da gratidão, admiração e reconhecimento do povo e do governo piauiense.





Eu(Daniel Cardoso)e sua governador Wellington Dias me entregando medalha e certificado



Plácido Costa (eterno cronista social de Altos), Euzinho e Mara Beatriz Novais





Mara Beatriz Raulino Novais (chefe do cerimonial do Palácio de Karnak) e este jornalista e colunista social Daniel Cardoso.



Radialista Denilson dos Santos Cardoso, da Rádio FM 7 Cidades de Piracuruca também foi agraciado com Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí. Na foto com a esposa Brena Lima

Graduação

Novenário

Tem início dia 02 de fevereiro na Igreja de N.S. de Lourdes (no bairro vermelha)o festejo de Nossa Senhora de Lourdes no comando do padre Antônio Cruz. O evento religioso se estenderá até o dia 11 com novenas, missas e quermesses.

92 Anos

A minha querida e amada tia Francisca Sales Sousa, hoje completa seus 92 anos de vida com saúde e lucidez plena. Por conta da data sobrinhas e sobrinhos festejam com bolo, comes e bebes. Próxima coluna teremos da aniversariante ilustre!

Data

Próximo domingo(2) umbandistas de todo o País, festeja Iemanjá (deusa das águas e rainha do mar)com reza e oferendas. Salve! Minha mãe Iemanjá!

Programa

Sábado ao meio dia, tem mais edição ao vivo do Programa Abre Alas (Mariano Marques) com a participação do Rivotrio Elétrico com marcinhas de carnaval e frevo. Lembrando que estão abertas as inscrições para os concursos galã abre alas, musa abre alas, musa mirim e rainha gay do carnaval.



Pequeno Nícolas sábado passado ganhou uma big festa por conta de seu 1º aninho de vida. Na foto com irmão Netinho (que completou 15 anos no dia 18 de janeiro)e com os pais: Naná Oliveira e Rodrigo Anderson Rodriguês responsáveis pela festona.







O mais novo engenheiro de produção do Piauí, Gabriel Reduzino que sábado que passou comemorou a graduação com festa no Aldebaran Ville ao lados de familiares e amigos. Na foto ladeado pela a irmã Maria Clara e pelos pais: Iraneide Reduzino e Dunga Sousa.







Empresário Marcelino Cardoso, é pura felicidade pela formatura em Engenharia Elétrica pela Faculdade Ceupi , no dia 24 de janeiro.







A sra. Maria do Socorro Miranda, completou 80 anos domingo e teve comemoração. Compõem a foto com aniversariante o filho: Antônio, esposo João Alfredo e com a filha Miranda.