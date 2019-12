Oportunidade Unifsa

Essa é a sua chance de cursar uma graduação presencial no Centro Universitário Santo Agostinho. Inscrições abertas desde o dia 10 de dezembro a 10 de fevereiro para o Vestibular agendado 2020.1. Inscreva-se no site e escolha uma das datas disponíveis para realizar a prova! Vem para o Centro Universitário Santo Agostinho.

Boas Festas

Agradeço sua Excelência Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, através do seu Cerimonial pela mensagem de Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Presentes

Agradecer as lembranças de Natal, do Sistema O Dia de Comunicação, MasterBoi (José Wilson Barros) e Humanas Saúde a mim enviadas. Mercy!









Advogado Astrogildo Assunção Filho foi homenageado pela Associação dos Magistrados do Piauí com a medalha Des. Helvidio Clementino de Aguiar. Astrogildo é pós-graduado em diversas áreas do direito, exerceu cargo de juiz do TER/Pi, Conselheiro e Pres. de Comissão da OAB/Pi. A medalha foi entregue em solenidade de posse da nova diretoria da Amapi, pelo então presidente da entidade, juiz Thiago Brandão de Almeida.







Sandra de Deus (Ex-deputada estadual Maranhão), apresentador Mariano Marques, fotógrafo Luís Mota e sua esposa Isa Mota na Festa Pré-Réveillon Cores promovido pelo apresentador Mariano Marques no Finess Buffet .









Confraternização

Funcionários e diretores da Rádio Vanguarda Educativa FM, sexta-feira a noite terão sua festa de confraternização na Sede da Fiel de União. Com jantar, música ao vivo e sorteio de brindes.

Pêsames

A dentista Dra. Irâmia Soares e família pelo falecimento de sua tia Edna Machado na sexta passada. E a enfermeira Raimunda Macêdo e família pelo falecimento do seu esposo José Raimundo Soares Gomes (Maribondo)segunda-feira em União.

Convite

Agradeço o convite do badalado Flávio Suareaz para participar amanhã do “ Natal Amigos do Suareaz ” a ter lugar em sua residência, com jantar regado de drinks ,às 20hs.







Debutante Maria Rubi, ganhou bonita festa de 15 anos no último sábado na cidade de União. Na foto com seus pais: Roberto Carlos (policial civil) e Maria Antônia Santos (professora) e suas irmãs: Verônica e Roberta.







Vereador Luis André (PSL) e sua esposa Luana Guimarães marcaram presença na big Festa de Pré-Réveillon Cores do Mariano Marques no Finess Buffet no último dia 11 de dezembro.







Médico Aldo José Leal e Edinólia, estão em passeio por Israel, na foto o casal está na Igreja que fica sobre o local onde Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado.







Empresária Jesus Melo Lobão, inaugurou na última segunda-feira em União o Posto de Combustível Nossa Senhora dos Remédios, agora amplo, confortável e com o bom atendimento de sempre. O novo cartão postal está localizado no centro da cidade.