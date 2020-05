O médico Clínico Geral, Dr. Aldo José Leal está realizando Teleconsultas

Novenário

Está acontecendo diariamente, às 18hs, terços e novenas em louvor a Nossa Senhora de Fátima na Igreja de Fátima (Teresina) com transmissão pelo Instagram @paroquiansdeatima e na Capela do Patronato (União) com transmissão pelo Facebook do Patronato Maria Narciso e Colégio Irmã Maria Eugênia de União.

Live 2



Cantora Taty Girl no próximo sábado estará realizando mais uma Live Solidária com objetivo de arrecadar alimentos, álcool em gel, racões, cestas básicas para as pessoas que estão sofrendo necessidades por conta do Covid-19 e ao mesmo tempo divertir as pessoas que estão em isolamento em casa. A festa começa às 17hs pelo seu canal no YouTube, aproveite para interagir com Taty se Inscrevendo.

Casos de Coronavirus

As cidades de Miguel Alves e União, localizadas no centro Norte do Estado do Piauí, tem registrados um número alto de casos de Covid-19, o boletim de segunda-feira teve os seguintes dados. Miguel Alves (22 confirmados) e União (21 confirmados).

Boa Ação

A cantora Maria da Inglaterra está internada na Upa do Bairro Satélite, a família passa necessidade. Diante disto, o Projeto Arte na Praça, coordenado pela professora Roze Magalhaes, decidiu somar esforços para ajudá-la. Está leiloando obra de arte, confeccionada por Deyvid Monteiro, aluno do Ceti Raldir Bastos.O leilão acontecerá amanhã, às 18hs, onde será transmitido pela página do Facebook da professora Rose Magalhães.

Buraqueira

É assim que se encontram alguns trechos da PI- 112 ( zona urbana de União) localizados em frente ao anel viário (próximo ao cemitério do São Felipe), na rua 7 de setembro próximo ao loteamento Verde Vida e próximo ao residencial Santa Helena. Com a palavra o Der-PI!

Promoção

Dandinha & Nayra Lima

Amanhã às 18hs, estarão juntas fazendo uma Live Solidaria Vamos Vencer, para arrecadar alimentos e o álcool em gel. A transmissão será feito pelo YouTube da cantora Dandinha e Governo do Piauí.



Ainda é tempo de parabenizar, a empresária no segmento de eventos, Larissa Mendes que no último dia 29 de abril, trocou de idade. Na foto ao lado do esposo Dr. Ricardo e dos filhos: José Ricardo e Lara Teresa.







Professora Ana Célia Oliveira, foi hiper cumprimentada na segunda-feira (4) por conta da sua nova idade. Nossos parabéns com votos de felicidades!







Pequena Maria Paula, sábado passado, ganhou festinha em família por conta do seus 3 aninhos de vida organizada pelos pais: Dezinho Evaristo e Paulinha Moreira.







O badalado Felipe Mesquita, da cidade de José de Freitas no próximo sábado vai emplacar nova idade. Parabéns!







Empresário Segisnando Alencar, está bem de saúde ao lado de familiares . aquele abraço da coluna