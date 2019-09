O festejo de Santa Teresinha acontece no Povoado David Caldas

Festival

Sistema O Dia de Comunicação realiza amanhã no Theresina Hall, o Festival Canta Teresina com feira gastronômica, artesanato e música ao vivo com Dom Breguete, Dj Fabversus, Tairo Silva e Forró Bandido, a partir das 20hs, entrada gratuita.

Título cidadania

Ontem o empresário e cabeleireiro Amadeu da Silva Barbosa (Salão Social) recebeu o título cidadão teresinense no plenário da Câmara Municipal de Teresina, através da proposição do vereador Inácio Carvalho.



Senador Ciro Nogueira assinou a ficha do deputado federal Átila Lira e do filho Átila Melo Lira no Partido Progressistas, em solenidade na última segunda-feira no Cine Teatro da Assembleia.



Família é base de tudo, o deputado federal Átila Lira e sua Gracinha Melo e o filho Átila Melo Lira que juntos no momento da filiação do esposo e do filho ao Partido Progressistas.

Novo Espaço

A diretoria do Iate Clube de Teresina, inaugura próximo domingo, ao meio dia, a inauguração do novo espaço multiuso Adelmar de Barros Villa que terá música ao vivo da Banda 100% Só Pra Sambar e Chopp da Ramber.

Lançamento

Sábado agora, às 10hs, na Academia Piauiense de Letras, o presidente Nelson Nery Costa fará o Lançamento das Obras da Coleção Centenário, entre elas Coisas do Amor, da escritora Lisete Napoleão Medeiros. Obrigado a Lisete pelo convite!

São Francisco



Começou ontem no bairro Monte Castelo com procissão luminosa, o festejo em louvor a São Francisco de Assis, com novenas diariamente (às 19hs) na Igreja de São Francisco.



Ana Nelia, gestora financeira, e Danielle Vilarinho, estiveram em São Paulo para o III Encontro Internacional de Empreendedorismo e Inovação em Saúde que aconteceu no Hospital Albert Einstein.

Condolências

Registro com pesar o falecimento da Sra. Eleusa Chaves (chefe do cerimonial da Câmara Municipal de Teresina)ocorrido na semana passada. Tive a oportunidade de conhece-la pessoa super do bem. Aproveito para convidar amigos para celebração da missa de sétimo do seu encontro com o pai, hoje às 19hs na Igreja Laura Vicuña.

Novos Assinantes

Prezando por um meio de comunicação com credibilidade e imparcial, o professor Marcone Martins da Silva (Secretário Municipal de Educação de União) e a professora Maria de Lourdes Santiago de Sousa fizeram assinatura com este Jornal O Dia.

XX Feira Cultural

Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia de União, nos dias 26,27 e 28 de Setembro, realiza a XX Feira Cultural com tema: Mentes que Inspiram e Humanizam. Amanhã acontecerá a abertura com solenidade ás 19hs / sexta e sábado, no horário de 8 às 12hs, o público poderá visitar os stands. Mercy pelo convite!



Empresário e cabeleireiro Amadeu da Silva Barbosa, uns dos cabeleireiro mais antigo de Teresina, é pura felicidade com o recebimento do título de cidadão teresinense ontem na Câmara Municipal de Teresina.



Evento Religioso

No sábado passado, no Povoado David Caldas-União, teve início o festejo e a comemoração da chegada da imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus ao povoado exatamente a 80 anos. O novenário se estenderá até o dia 01 de outubro com novenas diariamente.