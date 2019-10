Ana Vivian ganhou uma bonita festa de 15 anos em União

Na foto ladeada pelos padrinhos, Jardel e Franklany Pierote Cruz



Ana Vivian com a secretaria de assistência social, Martina Costa e o prefeito de União, Paulo Henrique Costa convidados especial de debutante.

Congresso

Inscreva-se no Congresso Brasileiro Ciência e Sociedade - CBCS 2019, promovido pelo Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), de 3 a 5 de outubro, no auditório Clóvis Melo. A PROGRAMAÇÃO contará com conferências, mesas redondas e grupos temáticos (apresentação de trabalhos), com a participação de pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação de todo o país. Mais informações: (86)3215-8700.

Piauiense

A nova presidente do Conselho Regional de Enfermagem-Tocantis, Dra. Emília Miranda é natural de Floriano, e foi eleita no último dia 20 deste mês, durante eleição bastante concorrida.

Festejo

Tem início domingo próximo, o festejo de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira de União. Com a seguinte programação, às 18hs, translado da Imagem de Nossa Senhora até a Igreja Matriz seguida de missa. A Super Rádio Vanguarda FM 106.5 Mhz irá transmitir todas as missas-novenas até o dia 16 de outubro.

Encontro

A cidade de José de Freitas sediou no dia 27 de setembro, o 2º Encontro Estadual da Agricultura Familiar, organizado pelo Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiar de José de Freitas a ter lugar no Ginásio Poliesportivo Mestre Eva. Jardelina Melo (assistente social da Fed. Dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais do Estado do Piauí esteve a frente da organização.

Assinatura

Prezando por um meio de comunicação sério e de credibilidade, Rodrigo Anderson Alves de Sampaio Rodriguês, renovou sua assinatura com este O Dia. Agradecemos a preferência!



Dona Tânia Carvalho Miranda, diretora administrativa financeira do Sistema O Dia, foi escolhida madrinha do Outubro Rosa 2019.

Datas

Ontem foi dia de Santa Teresinha do Menino Jesus (a santa das rosas) e Dia Municipal da Pessoa Idosa, através da Lei nº4.545,3 de abril de 2014, autoria do vereador de Teresina, Luís André (presidente estadual do PSL).

Falado

O show do cantor Fagner “ Que me leva sou eu” dia 09 de novembro no Theresina Hall. Ingressos já disponíveis na Sede do Jornal O Dia, Teresina FM e Ingresse.Com

Caminhada

A Fundação Maria Carvalho Santos, realizada sábado agora a Caminhada do Outubro Rosa, saída 7hs da manhã da Ponte Estaiada. Kit 30,00 que na Loja Rosa- Teresina Shopping e Fundação Maria Carvalho Santos. Participe da Caminhada de Amor a Vida!

Palestra

No dia 06 de novembro, o carioca Rick Chesther estará em Teresina ministrando a palestra “Pega a Visão”, onde serão apresentadas estratégias de empreendedorismo e marketing que o transformaram em um palestrante mundialmente reconhecido. O evento acontecerá no Hotel Arrey.



