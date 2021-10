O cantor Elias Monkbel ,sábado próximo, fará show no Sapucaia em Teresina

Agenda

O cantor Elias Monkbel (o imperador da seresta) sábado próximo, fará show no Sapucaia em Teresina com participação do Bola Shows e no domingo na residência do Raimundo Soldado com participação do Filhos do Soldado, Sonho Dourado e dentre outras bandas.

Assinaturas

Prezando por um meio de comunicação, sério, imparcial e com credibilidade o prefeito Gustavo Conde Medeiros da cidade de União, fez assinaturas com este Jornal O Dia. Agradecemos a preferência!

Projeto Seis e Meia

A cantora Elba Ramalho faz show no Theatro 4 de Setembro no próximo dia 20 de outubro, marcando o retorno da programação do Projeto Seis e Meia. A abertura do show ficará por conta do forrozeiro Gonzaga Lu.

Reforço da Vacina

Desde de ontem, idosos de 80 anos e mais poderão tomar a dose de reforço da vacina contra a covid-19 em Teresina. O atendimento será por demanda espontânea (sem agendamento) basta apresentar documentos de identificação com foto. Inclusive a Fundação Municipal de Saúde está disponibilizando drive thru.

Medalha do Mérito da Renascença

O governador do Piauí, Wellington Dias, vai condecorar o piauiense, ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal com a grã-cruz da Medalha do Mérito Renascença, honraria que tive o privilégio de receber.

Inscrições na Unifsa



O Centro Universitário Santo Agostinho está com inscrições para o curso de extensão “ Estudos avançados para o ingresso no Mestrado na área de Farmacologia” que acontece de forma online via plataforma Blackboard, de 14 a 20 de outubro. As inscrições estão abertas até 14 de outubro com o valor de 30,00, mais informações pelo site: www.unfisa.com.br



Advogado Victor Coutinho Leal, na noite da última quinta-feira (07) lançou seu livro “ O Conceito Constitucional de Fatura” durante solenidade seleta em seu belíssimo escritório Coutinho & Villa Advogados no bairro Horto.







Advogado Victor Coutinho Leal, emodulado por sua família: advogada Viviane ( sua irmã), juíza Maria Zilnar Coutinho Leal (sua mãe), dentista Francisco Gomes Leal (seu pai) e dentista Camila (sua irmã) em noite festiva do lançamento do seu livro.







Os enamorados: Pamela Napoleão (arquiteta) e Victor Coutinho Leal (advogado)em clima de felicidade e amor, durante o lançamento do seu livro.







Empresário Dunshee de Castro Bisneto, sábado último completou mais um ano de vida, e passou a data em sua terra natal União, fazendo entrega de coletes esportivos, equipes e bolas em localidades do município seguida de comemoração com amigos na cidade.







Cantor Elias Monkbel (o imperador da seresta) fará show na churrascaria Sapucaia em Teresina no próximo sábado e no domingo na residência do Raimundo Soldado.







Alexsandro Costa e Yara Tchê (Forró Desejo Menina)domingo próximo estarão em União, fazendo um grande no Parque Aquático Os Abreus, ingressos limitados.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!