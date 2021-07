Férias No Shopping

No Teresina Shopping as férias são muito mais divertidas. Tem curtição para toda a família com Box Arvorismo, Trampolim Play, Puppy Play, Cinemas, Floresta Tour, Pit Stop e muito mais. Ainda dá para curtir uma boa música com as atrações ao vivo do Happy Hour. De segunda a quarta-feira, de 18h às 21h, na Praça de Alimentação do piso superior. Férias com sabor de aventura é no Teresina Shopping.

Meu Aniversário

Teve inicio ontem, as homenagens por conta da minha nova, que acontecerá próximo sábado (dia 10). Obrigado ao amigo, colunista social Mauro Veras, deste Jornal O Dia. Pela foto e mensagem em sua conceituada Coluna.

Vestibular

Ingresse em um curso superior para iniciar sua carreira profissional no Centro Universitário Santo Agostinho. São 17 cursos presenciais de graduação para você iniciar a sua formação. Vagas pata o Campus Sul e Leste. Mais informações através (86)3215-8700.

Assinatura Renovada

Professor Davis Soares Barros (tesoureiro da PREVI da Prefeitura de União)prezando por um meio de comunicação sério e imparcial, renovou sua assinatura com este Jornal O Dia. Agradecemos a Preferência!

DB Meditação

A mediadora Dany Bandeira vem firmando sua imagem na internet com um conteúdo voltado para Mediação Pais&Filhos. A novidade da semana é o seu canal do youtube, que vem para somar e ajudar mamães e papais, com um conteúdo cheio de amor. Dany é a primeira mediadora do estado do Piauí e é referência nacional quando se trata de Mediação.

Covid-19



Vereador Edgar Neto (Barras)usou suas redes sociais para informar, que seu pai Manoel Almeida (ex-vice prefeito e ex-vereador de Barras)contraiu coronavirus e está internado. A coluna está em orações pela sua recuperação.

Visita

Confrade Nilo Araújo, nos informando que a modelo internacional Laís Ribeiro e o esposo Joakim Noah (jogador de basquete) e o seu filho Alexandre, estão em visita a sua terra berço, Miguel Alves.

Aniversário

Amanhã a cidade de Floriano, a Princesa do Sul, que completará 124 anos emancipação política. Missa em ação de graças e outras atividades, sem aglomeração marcará a data.



Empresaria Van Fernandes (a Rainha do Supermercados) sexta-feira passada(02),marcou presença reinauguração nos Carvalho Super, do bairro Santa Maria da Codipi e no bairro Alto da Ressurreição.







O renomado advogado, da cidade de União, Neerias Cavalcante, no último domingo (04)celebrou mais um ano vida. Nossos parabéns!







Ainda é tempo de parabenizar, a consultora em comunicação da Empresa Ícone, Genuina Ramos, que no sábado trocou de idade.







Em nossa coluna hoje, Dr. Daniel Silveira, um excelente oftalmologista que o Piauí.







O ex- vereador Miro Silva, foi empossado no mês passado, como Secretário Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura de Monsenhor Gil (pasta que o mesmo já dirigiu)durante solenidade prestigiada pelo prefeito.









Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!