Nesta sexta-feira (29) acontece no Teresina Shopping a Black Friday

Sessão Especial

Próxima segunda, às 10hs acontecerá na Assembleia Legislativa do Piauí, sessão especial pelos 60 Anos do Iate Clube de Teresina, através da proposição do deputado estadual Marden Menezes.

Expoapi

Começa no sábado agora, a 69ª Expoapi no Parque de Exposições Dirceu Arcorverde com exposições e leilões de animais, culinária e shows musicais com Taty Girl e Luketta (sábado), Gleydson Gavião (domingo), Zé Cantor (dia 4), Avinne Vinny (dia 5), Forró Real e Dudu Nogueira (dia 6), Casadões do Forró- Doidinho de Mossoró(dia 7) e dia 8 (Aline Cabral e Pilera).

Na Net

Em Mãos

O bonito convite para o aniversário da elegante Maria Hilda Monteiro que acontecerá no dia 06 de dezembro em grande estilo na Cookies Platinum. Mercy!

15 anos

Dia 14 de dezembro, a bonita e meiga Maria Rubi (filha do casal Roberto Carlos e Maria Antônia Santos) ganhará bonita festa por conta dos seus 15 aninhos com a seguinte programação, às 19hs missa em ação de graças na Capela de N.S. de Fátima seguida de recepção em espaço coberto do Patronato. Agradeço o convite!

Festa

Banda Djavú e Banda Pilera, próximo sábado (dia 30)farão a festa na Boite Balão Hall na cidade de União. Ingressos já a venda nas bilheterias do Clube. Realização: Etivaldo Quirino e Jorge Leite.



Colunista Social amiga Lucienne Sampaio (aqui deste O Dia)ontem comandou com sucesso a festa de 23 anos de sua Revista Lucienne em buffet da zona leste de Teresina.







Empresário Lucio Morais realizou no sábado passado, a Cavalgada da Casa Morais e Romarias na Comvap regada de muito churrasco e amizade. Na foto sua esposa Georgia Moraes e a filha Sofia Moraes.





Ainda é tempo parabenizar o pré- candidato a vereador José Neto, que aniversariou no último dia 18 deste mês.

Palestra

O historiador e sociólogo Leandro Karnal preparou uma bela palestra para apresentar em Teresina, nesta quarta-feira (27). Será na sede do Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí (SIMEPI), a partir das 20h, onde "Inteligência, criatividade e estratégia" será o tema da noite. Os últimos ingressos ainda estão disponíveis.

Black Friday

Nesta sexta-feira (29) acontece no Teresina Shopping uma das liquidações mais aguardadas do ano, a Black Friday. Mais de 100 lojas estarão participando com descontos de até 70%. O Shopping ainda terá estacionamento grátis para todos os clientes. Os descontos imperdíveis são uma oportunidade para iniciar a temporada de compras do Natal. Lojas de todos os setores participam da promoção como moda, calçados, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, perfumaria, acessórios e vários outros segmentos.

Hoje

O dia é dedicado a Nossa Senhora das Graças(faça seu pedido..) Procissões no final tarde marcam o final do festejo no bairro Buenos Aires , na Antiga Capelinha de Palha (na avenida Miguel Rosa) e na cidade de União.







Amanhã é dia de bolo confeitado para o renomado advogado, Dr. Gleyson Viana de Carvalho. Nossos Parabéns! Com votos de felicidades, sucessos e vida longa.







Bonita Bruna Alacoque, foi coroada Rainha da Carnaúba 2019 no sábado que passou na cidade de Piracuruca durante festa no Grêmio Recreativo Piracuruquense. Bruna é filha da Major Elizete.