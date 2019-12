Natal de Sonho e Luz

O governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, hoje, às 18hs no Jardim do Palácio de Karnak fará o Abertura da Decoração Natalina do Palácio de Karnak com apresentação da Orquestra Sinfônica de Teresina. Na ocasião, haverá o lançamento do “ Natal de Sonho e Luz” pela Secretaria de Estado da Cultura. Agradeço o convite a mim enviado.

Festejo de Barras

Nossa Senhora da Conceição (padroeira da cidade de Barras)está sendo festejada desde o último dia 28 de novembro com missas-novenas diariamente e quermecesses. Muita gente está sendo aguardada nesse final de semana, domingo encerra a festa com missa e procissão.

Aniversário

Todos hooofotes na próxima sexta-feira serão para o aniversário da elegante Maria Hilda Monteiro, que comemora sua nova idade com Café Colonial na Cookies Plantinum. A coluna maracará presença!

Pré- Reveillon

Apresentador Mariano Marques comandará dia 11 de dezembro, o Pré- Reveillon das Cores direto do Finess Buffet através do seu Programa Sábado Maior pela TV Antena 10. Escolha sua cor e visita-se do que lhe cai bem e participe! Agradeço o estimado convite!

Festival da Cana de Açúçar

Dia 14 de dezembro acontecerá em União, o lançamento do 1º Festival da Cana de Açúcar da cidade, com exposição, show musical e escolha da Rainha Cana de Açúcar na praça de Eventos. Inscrições comigo Daniel Cardoso.



Ítalo Mota (apresentador TV O Dia), Daniel Cardoso, Sandro Abrantes (apresentador TV Assembléia) e Mariano Marques (colunista deste O Dia e TV Antena 10) prestigiamos a festa de 23 anos da Lucienne em Revista no último dia 26 de novembro no Grillé da confreira Lucienne Sampaio.







Lucienne Sampaio recebendo o carinho do jovem Ygor Levén, Rayka Sandara, Cícero Cardoso, Euzinho e Stella Simpson durante a festa da Lucienne em Revista.







Tim! Tim! Para advogada Rúbia Sampaio Silva (filha do casal empresário Zico Cunha e Silva e Jesus Sampaio)que hoje completa mais de vida. Parabéns.





Ambiente e Negócios

Foi realizado na noite desta segunda-feira, dia 02, na Câmara dos Dirigentes Lojistas de Teresina, o Fórum: Ações para um cenário favorável ao ambiente de negócios. Na solenidade, houve a presença do Secretário especial de previdência e trabalho, Rogério Marinho, como também do senador Elmano Férrer, governador Wellington Dias e prefeito Firmino Filho.

Filme Rogério

Que tal assistir um filme bacana, refletir, e debater sobre ele com produtor, diretor e atriz? Na próxima quinta-feira, dia 05, os Cinemas Teresina realizam a 25ª Sessão Debate. Será do filme ‘Rogéria - Senhor Astolfo Barroso Pinto’, a partir das 19h30. A exibição terá a presença do diretor Pedro Gui, da atriz Jane di Castro e do produtor Alexandre Haddad.

Expoapi

Prossegue até domingo a 69ª Exposição Agropecuária do Piauí no Parque Dirce Arcoverde com exposição de animais, leilões e show musicais. Hoje tem Zé Cantor / Amanhã tem Avinne Vinny/ Sexta tem Forró Real e sábado tem Casadões do Forró.

Data

Domingo (dia 08) o dia será dedicado a Nossa Senhora da Conceição (a quem peço saúde, sucessos e felicidades) e dia Colunista Social (meu abraço aos confrades: Péricles Mendel, Lucienne Sampaio, Mauro Veras e Mariano Marques).







As empresárias Beatriz Bortolozzo e Corina Bortolozzo estão nos últimos preparativos para o desfile de lançamento da coleção de fim de ano de sua franquia de sapatos infantis.







A Credi-shop realizou uma grande festa em comemoração aos 20 anos de histórias e conquistas. A solenidade contou com a participação de diretores e colaboradores em uma noite de gala onde aconteceu a entrega de honrarias e premiações.