Live da Taty Girl Ótima opção para quem está em casa de quarententa

Data

Ontem foi do Jornalista, o profissional que tem papel importante de informar a sociedade. A toda nossa classe parabéns! Em especial aos amigos: Mariano Marques, Lucienne Sampaio, Péricles Mendel e Mauro Veras (aqui do O Dia).

142 Anos

A cidade de José de Freitas localizada no centro-norte do Piauí, governada por Roger Linhares e Antônio Abreu ontem completou 142 anos de Emancipação política. Devido a pandemia Corona Vírus não houve festa comemorativa.

Programação

Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios da cidade de União, me envia a sua programação da Semana Santa. Hoje às 18hs- Santa Missa- transmitida pela Rádio Vanguarda FM / Amanhã às 19hs / Sexta-Feira da Paixão às 15hs/ Sábado de Aleluia às 19hs e Domingo de Páscoa às 7hs e às 19hs todas as missas serão transmitida pela Rádio Vanguarda FM 106.5Mhz.

Política



Vários vereadores de União deixaram seus partidos de origem, para se filiar em outras Siglas. Entre eles, o vereador Feitosa (PPS)foi PSD, Alderico Cunha (PT) foi PSD, Eliane Costa (PSB) foi PSD, Eduardo Bacelar (PP) foi DEM e vereador Orcivane Coêlho (PHS) foi pelo PP.

Vestibular Online

Quem escolhe a graduação a distância, geralmente não pode estar presente todos os dias na Faculdade. Pensando em você, o Centro Universitário Santo Agostinho criou uma nova forma de ingresso para o ensino a distância o vestibular Online. Vem saber mais sobre essa novidade, que é uma realidade. Mais informações pelo site: www.unifsa.com.br .

Dados

O Estado Piauí é o 5° estado Brasileiro e o 3º do Nordeste com maior índice de respeito ao Isolamento. Graças a todos nós que estamos respeitando a ordem da Organização Mundial de Sáude, Governo do Estado e Prefeitos

Pesar

A coluna registra com pesar o falecimento da ex- primeira dama do Piauí e ex- deputada federal, Myrian Nogueira Portela ontem. Nossas condolências a sua filha, deputada federal Iracema Portela e familiares.



Toda felicidade do mundo, para o querido Edvaldo Sepulveda (gerente administrativo do grupo Pax-União)que no sábado próximo emplacará nova idade.







Taty Girl fará uma LIVE amanhã para seus fãs em seu canal no You Tube e Instagran, às 20hs. em seu repertório um seu famoso baú (só antigas).







Casal Dr. Antomar Gonçalves (advogado) e Christiane Mendes recentemente completou 39 anos de casados (bodas de crepe). A coluna deseja felicidades mil.







Ezequiel Miranda Dias (advogado e promotor aposentando) amanhã brinda nova idade. Tim! Tim! Na foto sua esposa Regina.







Advogada Rosemary Capuchu marcará no calendário sábado agora, entre os aniversariantes ilustres. Parabéns!