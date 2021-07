The Voices Kids Brasil

A garota Isa Luz, 13 anos, natural de Teresina, é a representante do Piauí no The Voices Kids Brasil, no último domingo a mesma, foi escolhida pelos técnicos: Carlinhos Brow, Gaby Amarantos e Michel Teló na edição às cegas.

Live São João Em Caruaru

Hoje , 20hs30, acontecerá a Live São João em Caruaru com as Bandas: Mastruz Com Leite, Magníficos e Limão Com Mel transmissão ao vivo pelo YouTube, oportunidade para relembrar muito forró antigo. Apresentação: Gordo Show

Reunião



Atila Filho (diretor administrativo do Centro Universitário Santo Agostinho) no começo desta semana rebeceu na cidade de Piripiri uma equipe do Ministério da Educação-MEC.

Live Forró das Antigas

Tudo pronto, para a Live Forró das Antigas com os cantores: Fança, Aduilio Mendes, Bete Nascimento e Kátia Cilene (Ex- Mastruz com Leite), Cavaleiros do Forró e Mara Pavanelly. Participação especial: Taty Girl, Walkyria Santos, Sâmya Maia e Edson Lima, amanhã às 18hs pelo YouTube.

Vestibular

Ingresse em um curso superior para iniciar sua carreira profissional no Centro Universitário Santo Agostinho. São 17 cursos presenciais de graduação para você iniciar a sua formação. Vagas pata o Campus Sul e Leste. Mais informações através (86)3215-8700.

Novo Email

Notas, Convites e Fotos, agora deverão ser enviadas para o meu novo email: [email protected] Fico aguardando seu email.

Resultado do Seletivo de União

Prefeitura Municipal de União divulgou na segunda-feira (21) no Diário Oficial dos Municípios o resultado de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para futura contratação de profissionais de níveis médio e superior (completo e incompleto) para a Educação com remuneração que varia de R$ 1.443,12 A R$ 1.7313,14.

Política

Ex- governador e presidente da Fiepi, Zé Filho deixa o PSDB para se filiar no Progressistas, sua adesão foi anunciada pelo senador Ciro Nogueira.



Quarteto Fantástico formados pelos cantores: França, Kátia Cilene, Bete Nascimento e Aduilio Mendes (Ex- Mastruz Com Leite)amanhã participam da Live Forró das Antigas, às 18hs pelo YouTube.







Major Paulo Roberto (ex-vereador de Teresina)hoje contando mais um ano de vida. Parabéns! Na foto com sua esposa e o herdeiro Paulinho.







Ainda é tempo de parabenizar, Sérgio Gonçalves Motta ( Coordenador de Fomento à Irrigação do Estado do Piauí)que na segunda-feira trocou de idade.







A princesa Sofia, no último dia 18 deste mês, recebeu o Sacramento da Comunhão durante missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima- bairro de Fátima. Na foto com os pais: enfermeira Jurema Chaves e o vereador Thiago Costa e com seu irmão Victor.

