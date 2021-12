Iate Clube de Teresina terá um Píer Flutuante

Píer Flutuante do Iate

Foi assinado no fim da manhã de segunda-feira, a ficha de autorização para a abertura de licitação da obra do Píer Flutuante do Iate Clube de Teresina. A Prefeitura de Teresina, através do Prefeito Dr. Pessoa, garantiu em seu orçamento a execução dessa obra e agora irá para os trâmites legais de licitação O investimento será no valor de R$ 1.107.306,64. Com a autorização da licitação, o próximo passo será a abertura da licitação para captação das empresas concorrentes e após a escolha da empresa, o início das obras.

Visita

Deputado estadual Dr. Hélio(PL) busca reativar Maternidade Sigefredo Pacheco em Campo Maior, recentemente esteve na cidade de Campo Maior, onde visitou a estrutura da Maternidade , uma instituição filantrópica que atualmente está desativada. O parlamentar estava acompanhado do ex-vereador Fernando Miranda e do médico Dr. James Torres.

Show

Cantor Romim Mahta juntamente com Júnior Masca, Álvaro Neto e Damásio Neto farão show na próxima sexta-feira (17) no Viola Music. Alô! Tony Costa!

Novo Negócio

O Grupo Vanguarda inaugurou um Centro de Produção e Distribuição de Cestas. O novo negócio vem atender uma demanda de empresas e entidades filantrópicas que distribuem estes produtos mensalmente. No Brasil são comercializadas, por mês, cerca de 20 milhões de cestas. O Centro fica localizado na Avenida João XXIII, ao lado do Carvalho Super.

Homenagem

A docente de Enfermagem do Centro Universitário Santo Agostinho-UNIFSA, Ma. Tatiana Maria Melo Guimarães foi homenageada no último dia 02 de dezembro, pelo Conselho Regional de Enfermagem do Piauí-Coren-Pi.

Confraternização

Amanhã, vereadores e funcionários da Câmara Municipal de União, estão se confraternizando no Parque Aquático Os Abreus, logo após a sessão plenária. Agradeço ao presidente, vereador Júnior Mota pelo honroso convite.

Encontro

Empresário Segisnando Alencar, está no Rio de Janeiro participando de encontro na Globo, com demais diretores das afiliadas da referida emissora.



Deputado estadual Warton Lacerda (PT) e presidente do Time de Altos, no sábado emplacou nova idade e recebeu inúmeras felicitações. Na foto com a esposa Patrícia Leal.







Francisco Tomazine (sócio da Empresa Friatos Alimentos)e Wilson Barros (representante da Friatos Alimentos no Piauí) nos dias: 09 e 10 de dezembro, participaram do 14º Encontro Nacional de Vendas da Friatos Alimentos em Goiás.







Em nosso registro hoje, a esquerda o Deputado estadual Dr. Hélio (PL) a esquerda, com ex-vereador Fernando Miranda e do médico Dr. James Torres, durante a visita a estrutura da Maternidade Sigefredo Pacheco em Campo Maior.







Empresários: França e Dapaz (Empresa Bazar 13)no sábado último(dia 11) comandaram festa de confraternização dos funcionários em União.







O badalado colunista social e jornalista, Péricles Mendel (deste O Dia)amanhã a noite estará recebendo vips em buffet da capital, para comemorar seu aniversário. Parabéns! Toda felicidade do mundo para você amigo.





