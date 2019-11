Palestra

Após o sucesso da palestra com Rick Chesther, Gleydismar Vignoli traz a Teresina o empreendedor Geraldo Rufino, o ex-catador de latinhas que virou um empresário de sucesso, com a palestra Empreendedor Antifrágil. O evento já tem data marcada e acontecerá dia 12 de fevereiro de 2020. Geraldo vai dar dicas para quem deseja empreender e ter sucesso nos negócios.





Empresário Fábio Som (do Forrozim da Maraponga) e Márcio Aguiar e amigos presenças ilustres na gravação do DVD da cantora Taty Girl no Dragão do Mar

Fortaleza

No último dia 13 fui a Capital Alencarina, a convite dos amigos: cantora Taty Girl e seu esposo Berg Pedrosa, para a gravação do seu DVD que aconteceu no dia 14 no Complexo Cultura Dragão do Mar, aproveitei para estender minha estadia até o dia 15 de novembro e conhecer a cidade. Agradeço em especial aos amigos: empresários: Bezerra e Dunshe de Castro Bisneto, Sérgio Gonçalves Motta (chefe de gabinete da Prefeitura de União), médico Dr. Aldo, advogados: Gleyson Viana de Carvalho e Astrogildo Assunção Filho e casal empresário Dunga e Iraneide Reduzino que me proporcionaram um passeio incrível.

Vestibular

Inscrições abertas para o Vestibular 2020.1 do Centro Universitário Santo Agostinho, 14 cursos de graduação e 1 curso superior em tecnologia. Inscrições até o dia 22 de novembro, provas dia 24 de novembro (presencial ou use sua nota do Enem). Mais informações pelo site:www.unifsa.com.br ou pelo (86)3215-8700.

Lançamento

Nesta quarta-feira (20), Teresina recebe o presidente e CEO da RE/MAX no Brasil para o lançamento do livro “Excelência para obstinados – pague o preço: assuma a responsabilidade pelo seu sucesso”, que reforça a necessidade de haver foco, dedicação e visão a longo prazo para o sucesso profissional. A programação acontece no Edifício Manhantan River, às 19h30, no Auditório Poty(bairro São Cristovão) e na ocasião o escritor ainda realizará palestra sobre o tema e noite de autógrafos.

Festa Final de Ano

Apresentador Mariano Marques, me convidando para o Pré- Reveillon Cores do seu Programa Sábado Maior e lançamento do Programa Abre Alas, que acontecerá no 11 de dezembro, no Fineses Buffet, apartir 23:30. Obrigado amigo querido!







Cantora cearense Taty Girl , a dona do Baú( forró antigos)no último dia 14 de novembro, lotou o Espaço Cultural Dragão Mar em Fortaleza para a gravação do seu DVD, detentora de grande carisma juntos aos fãs, teve na noite quarta-feira (dia 13) a venda de ingressos esgotados, fazendo a mesma alcançar o record de público como fizeram Ivete Sangalo, Anita e Maria Bethânia. Taty fez diferente não teve nenhum convidado especial, apenas ela mesmo.







Euzinho, Daniel Cardoso, Chico Willames (ilustre aniversariante de hoje) e empresário Jean Carlos, estivemos em Fortaleza, a convite da amiga Taty Girl para curtir a gravação do seu DVD.

Inauguração

Neste sábado agora (23) os empresários paulistas: Wellington e Felipe inauguram na cidade de União, a Tabacaria Madrid, apartir das 17hs com

promoções especiais Caipirinha compre 2 leve 3 e Balde com cerveja. Mulher Vip e Homem 10.

Festejo

Nossa Senhora das Graças, está sendo festejada no bairro Buenos Aires e na antiga Capelinha de Palha, na avenida Miguel Rosa com novenas diariamente, às 19hs. O evento religioso se estenderá até o dia 27 do mês em que estamos.

Evento Religioso

Sexta-feira próxima, a Imagem de Nossa Senhora da Conceição, deixa Teresina e volta para Barras, após peregrinação em residências de barrenses. Mais antes será celebrada missa pelo bispo e padres no Iate Clube de Teresina, que contará com a presença fieis.



Empresário França e sua esposa Dapaz e os filhos: Gis. no sábado comemoram os 25 anos de loja Bazar 13, com um big jantar entre funcionários, ex- funcionários e convidados.





Empresários: Dunga e Iraneide Reduzinho (Lojas União Calçados) estão em Gramado participando de Feira. Na bagagem muitas novidades para sua clientela.