Forró Desejo de Menina e Samyra Show estão com sucesso novo “ Atende a Ligação”

Bodas de Jaspe

Vicente Medeiros e Suely Rodriguês Medeiros, segunda-feira celebraram 47 anos de casados, desejamos felicidades mil e que amor de vocês se renove a cada dia.

Aulão Especial

Professora de dança, Naná Oliveira estará promovendo no próximo sábado, no Ritmos Espaço Dançar em União, às 17hs o Aulão Especial com a participação dos professores: Max Dourado e Guilherme Melo. Uso obrigatório de máscara, entrada 5,00.

Pré-Venda

Começou no Cinemas Teresina a pré-venda do filme “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, novo lançamento da Marvel. A estreia será dia 02 de setembro com sessões dubladas e legendadas. No longa, acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais.

Mais Vacinas



O Estado do Piauí, recebeu ontem mais 26.750 doses da Vacina AstraZeneca (Fiocruz) para dar continuidade a vacinação contra a Covid-19 no estado.



Deputado federa Átila Lira acompanhado filho Átila Filho, no último dia 28 de agosto estiveram na cidade de União, participando dos festejos de São Raimundo Nonato, onde recebidos pelo prefeito: Gustavo Medeiros (ao centro) empresário: Marcelo Napoleão e pelos vereadores: Raimundo Moraes (a esquerda) e Júnior Mota (a direita).







Deputado Federal Átila Lira, técnico em contabilidade Francisco Gambino (controlador do município), Átila Filho e Professor Jader Vaz em registro fotográfico para nossa coluna.







Deputado estadual Dr. Hélio Oliveira -PL (ao centro) dia 24 de agosto, foi a União prestigiar o festejo de São Raimundo Nonato, a convite da, ex- vice prefeita e ex-vereadora Eliane Costa, empresário Roberto Viana, vereador: Thiago Costa, vereador Anderson Jardiel e Chagas Maria (empresário e suplente de vereador do Republicanos)aqui na foto.







Toda Felicidade do mundo, para a bonita Arquiteta e Empreendedora Thais Reis que hoje completa seus 28 anos.







Domingo próximo dia 05 de setembro, a bela enfermeira Fernanda Teixeira brinda nova idade. Parabéns!







Arão Lobão Verás Neto no último dia 26 de agosto, foi empossado como novo delegado da cidade de Colônia do Gurguéia. Arão Neto é filho do casal: Sérgio Lobão (advogado) e Socorrinha Sampaio (professora).







Ainda é tempo de parabenizar, o cantor Alessandro Costa (Forró Desejo de Menina)que no último dia 27 de agosto, trocou de idade. Tim! Tim!

