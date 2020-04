Exame para Covid-19 deu negativo para o radialista Raphael Victtor

Decreto

O governador do estado do Piauí, Wellington Dias, na última segunda-feira, se reuniu com o Comitê Operacional de Emergia onde decidiu prorrogar até o dia 30 de Abril, o decreto que suspendeu as aulas da rede estadual e atividades econômicas de alguns setores. A medida objetiva combater a disseminação do praga coronavírus no Piauí. O prefeito de Teresina, Firmino Filho e o prefeito de União, médico Paulo Henrique Costa acataram a mesma medida.

Salipi

Tudo indica que o famoso Salipi (Salão do Livro do Piauí)poderá ser adiado devido a pandemia do coronavírus, o evento já tinha data marcada para acontecer no período de 29 de maio a 7 de junho.

Denúncia

Informações chegam a coluna, dando conta de alguns moradores das cidades de União, José de Freitas, Miguel Alves e Barras não estão obedecendo as medidas das Autoridades de Saúde, em relação ao Coronavírus, exemplo são as aglomerações em casas lotéricas, agências bancárias e supermercados, sem se quer mantendo a distância um do outro, além de andarem em vans e ônibus super lotados. Isso não pode gente! Cadê a fiscalização?

Treinamento

A Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí - COOPANEST/ PI - está realizando treinamentos em hospitais de Teresina e também no interior do Estado, com o intuito de acrescentar conhecimento para que seja oferecido o maior suporte aos pacientes que buscarem o serviço público de saúde durante a pandemia do COVID-19.

Campanha

A Rede Pense Piauí esteve reunida na tarde desta segunda-feira (30) com representantes da Associação Piauiense de Atacadistas e Distribuidores (APAD). Na ocasião, a associação realizou a doação de R$20 mil para campanha de “Vamos Vencer” que tem o objetivo de apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social com a doação de alimentação e produtos de higiene

Domingo de Ramos

Muitos padres pertencentes as Arquidioceses do Piauí, estão sugerindo aos seus fiéis que continuem em casa, e que no próximo domingo, dedicado a “ Domingos de Ramos” coloque nas portas ou nas janelas de suas residências ramos e ouçam a missa pelas emissoras de rádio.



O nosso abraço especial para a ex-primeira dama de União, Regina Lúcia Barros Mota, que aniversariou ontem. Na foto com o filho Dedé Mota (vereador de Lagoa Alegre)







Padre Ângelo Marcos (da Paróquia de N.S. dos Remédios da cidade de União)está celebrando diariamente (segunda a sábado) às 18hs, a Santa Missa direto da Igreja Matriz. Os fiéis poderão ouvir pela Rádio Vanguarda FM 106.5Mhz.







Tim! Tim! Para o professor José Amancio que hoje emplaca nova idade.







A pequena Maria Ângela(filha do casal Augusto Evaristo e Lídia) no último dia 21 deste, completou seus 6 aninhos de vida .







O Diretor do maior grupo de funerário do Piauí, Diego Oliveira,ontem celebrou nova idade. A comemoração aconteceu em família aqui na Capital.







Tudo de bom para badalada professora Elisangela Viana Figueredo, que hoje troca de idade