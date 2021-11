Dia 27/11 em Jose de Freitas, inauguração da mais nova Casa de Shows “Arena Top Skol”

Taty Girl

Alô! José de Freitas dia 27 de novembro, será inaugurada a mais nova Casa de Shows “Arena Top Skol”, com show exclusivo da cantora Taty Girl, os ingressos já estão disponíveis ao preço de RS 20,00 (1º lote). Promoção: Carlão da Skol e Oswaldo Luz.

Pia Batismal

No próximo domingo, Marilia (filha do casal Renato Sales e Indira Medeiros) e Brida (filha do casal Pereira e Maninha Medeiros) estão recebendo o sacramento do batismo na Igreja Matriz de N.S. dos Remédios na cidade de União, às 10hs. Mercy pelo convite!

Inauguração

Hoje pela manhã, a empresária Jairene Borges, estará inaugurando uma filial da Loja Malé Kids na cidade de União, a loja terá o mesmo padrão de Teresina, no quesito sofisticação, atendimento e peças exclusivas.

Um Doce Natal

O Teresina Shopping, em 2021, traz um Natal Doce, lúdico e cheio de amor. Um momento para curtir a família, recordar as doces lembranças e também uma oportunidade para criar novas e inesquecíveis memórias. A decoração natalina já está aberta ao público, inspirada no fantástico mundo dos doces. As famílias ainda podem aproveitar para interagir com o Papai Noel, com toda segurança. O Bom Velhinho tem dois tronos para visitação: no piso superior, próximo a Praça de Alimentação; e no térreo na Praça de Eventos.

Novos Preços Passagens

Já está em vigor o aumento nas passagens de ônibus intermunicipais, para as cidades de Miguel Alves e União, confira os novos preços: Teresina a Miguel Alves subiu de 20,00 para 25,00 / União a Miguel passou de 12,00 para 17,00 e União a Teresina passou de 08,00 para 9,00. O aumento se deu, devido a alta do diesel que é de 58% apenas nesse ano, relatou um empresário a nossa coluna.

Dogs

Atenção amantes de cachorros da raça da Golden Retriever, a bonita Mariana Ulisses, está com filhotes a venda. Interessados (as) entrar em contato através (86)9-9907-3400.



Marister Ramos e Roberta Rocha, organizadoras do Outlet Chic estão em contagem regressiva para a décima oitava edição do evento que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de novembro no Atlantic City a partir das 9h.







Alexandre Nogueira (diretor de Expansão do Grupo Mateus Eletro), prefeito Gustavo Medeiros, Lurdiany Santos (supervisora regional) e Carlos César (gerente da loja de União)no último dia 27 de outubro, inauguraram a Loja Mateus Eletro na cidade União, mais uma filial no Piauí.







Princesa Maria Luisa, dia 22 de outubro fez sua primeira comunhão. Maria é filha do casal Vinicius e Rosany do Rêgo Monteiro.







Hoje é dia de parabéns, para Romulo Rêgo, funcionário publico municipal e sócio da Churrascaria e Cervejaria Dom BR em União. Tim! Tim!







Ainda é tempo de parabenizar, o empresário Rodrigo Anderson, que no dia 30 de outubro trocou de idade. E ganhou um delicioso café da manhã preparado pela esposa Ana Célia Oliveira (Naná).







Toda felicidade do mundo para o colunista social e professor da cidade de Miguel Alves,Nilo Araújo, que amanhã emplacará nova idade.

