Promoção

Ainda dá tempo de participar da promoção de aniversário do Carvalho Super e Mercadão. Os clientes têm até 14 de novembro para fazer suas compras em qualquer das 25 unidades da rede e participar do sorteio de um Jeep Renegade, zero quilômetro.

Goalball

Os alunos da disciplina de Educação Física Adaptada do Centro Universitário Santo Agostinho, vivenciaram experiência práticas com o Goalball, modalidade criada exclusivamente para Deficientes Visuais. As atividades incluíraram desde a preparação da quadra, fundamentos da modalidade, exercícios de iniciação, regras e jogo. A prática aconteceu nas dependências do Circulo Militar do Piauí, sob a orientação do Professor Robert Araújo.

Reativação

A prefeita de Esperantina Ivanaria Sampaio esteve na manhã de hoje (9) na Setur para reunião com a Secretaria Estadual de Turismo Carina Câmara. Entre as pautas da reunião esteve a segunda etapa da revitalização do complexo turístico Cachoeira do Urubu em Esperantina.

Restaurante Sertão de Dentro

O mais novo restaurante da cidade de Altos, inaugurado recentemente já caiu na preferencia dos altoenses e dos visitantes, com pratos típicos como paçoca, panelada, carne do sol, sarapatel, maria isabel, carneiro dentre outros. Uma curiosidade é que o Sertão de Dentro deu nome dos seus pratos à figuras folclóricas altoenses.

Almoço com a Advogacia

Amanhã, meio dia na Churrascaria Dom Br de União, advogado Celso Barros (candidato a presidente da OAB-Pi e membros da Chapa 3) estarão reunidos com advogados da cidade, oportunidade em apresentação suas propostas. Agradeço o convite para prestigiar o evento.

Inauguração

Dia 27 de novembro, em José de Freitas será inaugurado o Arena Top Skol, com show exclusivo da cantora Taty Girl. Confira os pontos de vendas dos ingressos: Bar Palha de Arroz, Fortuna Cred em frente a caixa econômica e Depósito Beer próximo ao FF Varejão.



Domingo passado, as belas: Brida e Marília, receberam o sacramento do batismo na Igreja Matriz da cidade de União. Na foto, Brida ladeada pelos pais: Maninha Medeiros e Pereira; e Marília ladeada pelos pais: Renato Sales e Indira Medeiros.







Empresária Cleane Leal, proprietária da agência publicitária Leal Comunicação, ontem foi alvo de festa por conta de sua nova idade. Parabéns!







Toda felicidade do mundo e muito axé , para mãe Gardene Carvalho (da secretaria da mulher do estado do Piauí) que na segunda-feira completou mais um ano de vida.







Com o tema Tik Tok, a pequena Lara Naamá Nery, ganhou festinha no sábado que passou em Fortaleza, organizada por sua mãe Nayana Nery.







Ilustre aniversariante de ontem, a cantora Simara Pires recebeu amigos em seu apartamento em Recife, para brindar sua nova idade. Tim! Tim!

