Festa do Pizeiro

Dia 18 de Janeiro, a cidade de Esperantina será palco da Festa do Pizeiro com os cantores: João Gomes (O Fenômeno da Vaquejada e do Pizeiro) Diego Souza-Pizadinha de Luxo e Hinem no Via Show. É o tradicional Festejos de Esperantina- Piauí!

Expedição Náutica

Badalada Cleide Coêlho está todo vapor cuidando dos últimos detalhes de mais uma edição da “ Expedição Náutica” na cidade de Miguel Alves no próximo dia 22 de Janeiro na Prainha do Raimundo Miguel. Cantora Leide Santos, Álvaro Neto, Jota e Dj Guga Mix animarão o evento, que estará exigindo a carteira de vacina na entrada.

Férias

Procedentes de Brasileia , Carlos Antônio e Valdene Lima e os filhos: Guilherme e Giovanna, estão curtindo férias em União na casa da mãe de Valdene (Dina Francisca)antes estiveram em João Pessoa na casa do pai de Carlos (Seu Geraldo).

Fim de Recesso

Centro Universitário Santo Agostinho-UNIFSA, informa que desde segunda-feira retornou as suas atividades, após alguns dias de recesso. Mais informações pelo (86)3215-8700.

Empossada

Advogada e professora Ravana Medeiros Costa Basílio, ontem tomou posse como diretora da Acedêmica da Escola Superior de Advogacia do Piauí- ESA-PI para o triênio 2022-2024. Parabéns!

Posse

Aconteceu na noite de segunda-feira (03) a cerimônia de posse do novo Comodoro do Iate Clube de Teresina. Tarcísio Freire assume o comando do Clube no lugar de Gilson Vasconcelos para um mandato de 3 anos. O novo Comodoro foi eleito na eleição do Clube que ocorreu no último dia 19 de dezembro. No evento compareceram os membros da nova Diretoria, além de seus familiares, filhos e netos de Tarcísio Freire.

Convite



Tem convite a posse do Dr. Celson Barros Coêlho Neto, como presidente da OAB-Piauí no próximo dia 14 de Janeiro na sede da Ordem, às 19hs. Mercy !!



Van Fernandes é a ilustre aniversariante desta quarta-feira, 05. Van é uma empreendedora nata e preside o Grupo Vanguarda, que opera as bandeiras Carvalho Super e Mercadão.







Prefeito Gustavo Conde Medeiros, da cidade de União, segunda-feita foi alvo de muitos parabéns, por conta de sua nova idade. Parabéns! Na foto com a senadora Eliane Nogueira (PP).







Toda felicidade do mundo, para a professora Nelsina Oliveira Lobão (nossa assinante)que no domingo que passou completou mais um ano de vida. Na foto com seu irmão, o dentista Delmar Oliveira.







A pequena Francine domingo, ganhou festinha por conta dos seus 5 aninhos. Na foto ladeado pelos pais: Franciane e Dhel (que organizaram tudo).







Cantora Walkyria Santos, ladeada pelo casal: Daiane Maia e Irapuã Filho, durante show em União.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no