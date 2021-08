Campanha Solidária

Como parte da programação do mês de agosto, quando é comemorado o dia do Corretor de Imóveis, o CRECI-PI lança a campanha "Quem tem fome não pode esperar!" A iniciativa visa a arrecadação de cestas básicas para serem doadas a instituições carentes na capital teresinense. Toda sociedade pode participar desta ação, que segue até o dia 27 de agosto. Para saber mais informações, visite as redes sociais do Conselho ou acesse o site creci-pi.org.br

Inauguração

Segunda-feira (16)aniversário de Teresina, será inaugurado as obras de melhoria do Hospital Infantil Lucídio Portela (HILP), ontem o secretário de Saúde Florentino Neto realizou visita para tratar sobre a inauguração, que vão trazer uma nova estrutura e maior qualidade no atendimento e serviços prestados a população piauiense.

Comenda Juncal

Atila Melo Lira (diretor administrativo do Centro Universitário Santo Agostinho)recentemente foi agraciado pela Prefeitura Municipal de Piripiri com a Ordem Municipal do Mérito Comenda Juncal.

Posse

Na próxima sexta-feira (13)Lizete Napoleão Medeiros, Euzeni Dantas Nunes, Lara Emanueli Neive de Sousa, Raimunda Celetina Mendes da Silva e Raimundo Dutra de Araújo, serão empossados como novos imortais da Academia Mundial de Letras da Humanidade, a solenidade terá transmissão ao vivo pelo instagram @raimundodutra.

Magazine Luiza



A cidade de União, localizada da região metropolitana de Teresina, ganhará no próximo mês, uma mega loja do Magazine Luiza. As obras estão a todo vapor.

The End

Encerará no próximo domingo o festejo de N.S. do Livramento, em José de Freitas, na sexta-feira, às 17hs, haverá carreata com a imagens de Nossa Senhora, saindo da capela Deus Me Deu e passando pelas principais ruas da cidade.

Seletivo da Prefeitura de Teresina



A Secretaria Municipal de Educação, divulgou na segunda-feira o resultado final do processo seletivo para estagiários que ofertou 1.800 vagas distribuídas para estudantes de nível médio/técnico e nível superior em áreas diversas de ensino. A convocação para assinatura dos Termos de Compromisso de Estágio começa hoje (11) e será de acordo com a necessidade da Secretaria. Os classificados devem aguardar contato telefônico, por e-mail ou WhatsApp cadastrados no formulário de inscrição.



No último sábado, Irmã Maria Zita Borges de Souza (da Congregação Filhas do Coração Imaculado de Maria- Cordimarianas) completou 50 anos de vida religiosa, pela data, foi celebrada uma bonita missa na quadra do Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia-Pcime de União, escola que a mesma dirigi.







Irmã Disterro Rocha (Madre Geral da Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria- Cordiamarianas) e Irmã Regina Rosa juntamente com 16 freiras marcaram presença na Celebração do Jubileu de Ouro de Vida Consagrada da Irmã Zita (ao centro).







Padre Rodrigo (Congregação dos Padres Sacramentinos de Nossa Senhora) que celebrou a missa, fez uma entrega da Benção Apostólica enviado pelo Santo Padre Papa Francisco, a Irmã Zita.







Quem troca de idade neste sábado (16) é o médico anestesiologista e membro da diretoria da Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí, Álvaro Melo. Na moldura com a esposa Alyne Lima, que também é anestesiologista.







Advogado Dr. Raimundo Júnior (Movimento OAB qu Chega Junto- ao Centro)e comitiva, ontem foi recebido em União, pelos advogados: Dr. Ítalo Vinicius Araújo Barbosa, Dr. Gleyson Viana de Carvalho, Dr. Rony Staylon e Júnior Mota ( a direita).









