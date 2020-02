Harmonia do Samba e Mara Pavanelly animam o Corso de José de Freitas

Novo Pároco

No último sábado(dia 08)a Igreja Nossa Senhora das Dores celebrou a missa de acolhimento ao padre Klébert Viana de Carvalho, novo pároco da igreja Catedral da Arquidiocese de Teresina( Nossa Senhora das Dores).A cerimônia foi presidida pelo Arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito e contou com a participação de membros do clero, seminaristas e comunidade. Pe. Klébert é natural de União, e veio da Paróquia de Valença.

Artes de Março

Com um repertório que não vai deixar ninguém parado, o cantor Délcio Luiz vem pela primeira vez a Teresina e integra a programação musical do Festival Artes de Março. O pagodeiro é a segunda atração nacional confirmada e é considerado um dos principais compositores de Pagode/Samba do Brasil. O show é gratuito e acontece no dia 10 de março, na Praça de Eventos II do Teresina Shopping.

Folia de Momo

A cidade de José de Freitas, ao norte do Piauí no sábado e domingo, sediará o maior Zé Pereira do Estado, com concurso de fantasias e shows musicais. O domingo é considerado o ponto alto da folia que terá animação do Harmonia do Samba (Xandy) e Mara Pavanelly. O prefeito Roger Linhares e o vice Antônio Abreu convidam todos pro evento.

Promoção

As Lojas União Calçadas de União, Teresina e Lagoa Alegre estão com promoção especial de Carnaval, descontos de até 70% em confecções, calçados e acessórios.

Jubileu de Brilhante



Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia de União Piauí (pertencente a Rede Cordimariana de Educação) quarta-feira dia 18, comemora o seu 75º Aniversário (Jubileu de Brilhante) com a seguinte programação, dia 17- Abertura com queimas de fogos e execução do Hino da Escola / dia 18- Encontro com ex-alunos, às 16hs na quadra / dia 19- Ação Solidária (doação de sangue) durante o dia na escola e dia 20- Celebração de Ação de Graças, às 8hs seguido do corte de bolo.

Carnaval de União

A Prefeitura Municipal, através do prefeito Dr. Paulo Henrique Costa, já divulgou a programação do carnaval da cidade. Sexta-feira,às 17hs, Vando do Trombone (marchinhas carnavalescas)na praça do Fenelon / Sábado (na avenida) Banda Pilera e BB Chorão / Domingo- Pegadões do Forró e Banda Toda Boa/ Segunda-feira: cantora Japa e a cantora Gil Mendes (Fortaleza) e Terça-feira: Farra de Solteiro e Banda de Farra. Informamos que durante os 4 dias de folia, banda locais se apresentarão.

Carnaval para Todos

Carnaval é tempo de brilhar, sair na avenida e de se mostrar. O carnaval Paraíba é plural, é para todos. Por isso, a nova campanha do Armazém Paraíba busca mostrar toda a energia e representatividade dos bloquinhos de rua por meio da moda e da criatividade. “Carnaval para todos – Moda Paraíba”, explorou os cantos coloridos do Centro de Teresina. Todas já estão disponíveis nas lojas Paraíba.



Novos farmacêuticos do Piauí, formados pelo Centro Universitário Santo Agostinho, receberam seus diplomas no último dia 07 durante solenidade no prédio da Instituição. Na foto a diretora de ensino, Antonieta Lira, secretária acadêmica Rosário Loiola e professores.







O empresário e designer de interiores, José Domingos, celebrou aniversário esta semana e para comemorar a data, ele anuncia a mudança de endereço da sua empresa, que é referência no mercado da acústica e iluminação, para um lugar mais amplo.







O Unionense, Pe. Klébert Viana de Carvalho, é novo pároco da Catedral de Nossa Senhora das Dores.







Cantora Japa é show por onde passa, além de apresentações na capital a cantora está fazendo shows no interior do Piauí. Na foto com o titular da coluna, colunista Daniel Cardoso.







Ainda é tempo de parabenizar, o vice-prefeito de União, Lauro Nery de Castro que aniversariou. Tim! Tim!