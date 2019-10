Contagem regressiva para o show do cantor Fagner em Teresina

Viva Nossa Senhora dos Remédios padroeira de União. Hoje encerra o festejo com missa pela manhã (9hs) e a tardinha (18hs) procissão com devotos.





O s empresários José Domingos e Clenilda Moreira receberam um grupo seleto de arquitetos para palestra com Alexandre Palhares (gerente regional da empresa de pisos vinílicos Finottato) sobre piso vinílico em régua.

Sessão Especial

Agradeço o presidente Gilson Vasconcelos e toda diretoria pelo convite para a sessão especial que a Câmara Municipal de Teresina irá prestar ao Iate Clube de Teresina, por conta dos seus 60 anos de fundação dia 25 do mês em que estamos, às 10h.

Lançamento

Amazonas Tecidos e Decoração me enviando convite para o lançamento de Artigos Natalinos que acontecerá amanhã, das 18hs às 19hs na Rua Irapuã Rocha, bairro de Fátima.



Nossos parabéns para ex-vereadora de União, Fátima Saraiva Fortes, ilustre aniversariante da próxima sexta-feira. Na foto com filha Jéssica.

Interino

Vice- prefeito de União Lauro Nery de Castro está prefeito da cidade com a ausência do médico Paulo Henrique Costa, que está em viagem e só retornará amanhã.

Novo assinante

Prezando por de comunicação de credibilidade e imparcial, o senhor Antônio dos Reis Pierot do Nascimento (Loja Baratão das Rações) fez assinatura com este Jornal O Dia.



Lutador de Jiu-Jitsu, Ludy Vieira (já campeão em várias capitais brasileiras) sábado próximo vai está em Altos lutando contra Paulo Eduardo no Ginásio Poliesportivo, às 19hs. É a primeira que Ludy vai lutar em sua terra natal.

Pia Batismal

O pequeno Nicolas (filho do casal Rodrigo Anderson Sampaio e Ana Célia..) e a pequena Maria Paula (filha do casal Dezim Evaristo e Paulinha Moreira) domingo estarão recebendo o sacramento do batismo na capela de Santa Teresinha no bairro Nova Teresina. A recepção será na cidade de União. Mercy pelos convites!

21 anos

Sábado passado, dia 5 de outubro de 2019, o Centro Universitário Santo Agostinho comemorou 21 anos de existência! Em mais de duas décadas de serviços prestados à sociedade, colecionando muitas histórias de sucesso e superação, sempre guiados pela missão de formar profissionais cidadãos, éticos, críticos e transformadores da realidade. Pois acreditamos que a Educação e o Conhecimento são as principais ferramentas de transformação do ser humano e do mundo.



Sexta-feira será dia de bolo confeitado para bonita e elegante, Mariana Ulisses. Tim! Tim!