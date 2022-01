Bloquinho da Apollo

Contagem Regressiva, para o show do cantor baiano Ricardo Chaves, dia 05 de fevereiro No Bloquinho da Apollo. Garanta seu acesso antecipado e caia na folia. Mais informações pelo (86)9-9555-4436.

XXVIII Encontro Pedagógico



Teve início na última segunda-feira o 28º Encontro Pedagógico do Centro Universitário Santo Agostinho-UNIFSA trazendo reflexões sobre como é possível ampliar a inclusão por meio de uma educação de qualidade. Durante toda esta semana, o corpo docente do Unifsa estará reunido em momentos de capacitação e muito aprendizado.

Comemoração

O mais novo Engenheiro Civil do Piauí, Jonas Eduardo Sampaio Barros, estará recebendo na noite da próxima sexta-feira (28) amigos e familiares para comemorar sua formatura. A festa terá lugar no Parque Aquático Os Abreus em União sobe a organização dos seus pais: José Wilson Barros e Raqueilane Sampaio Barros. Tenho convite pro evento!

Parabéns

Padre Roneik Nonato Lima, pároco do bairro Santa Maria da Codipi, na segunda-feira completou mais um ano de vida e recebeu muitas mensagens e telefonemas por conta da data.

Ônibus Novos



Prefeitura de União, através do prefeito Gustavo Conde Medeiros adquiriu 2 ônibus novos para o transporte escolar do município, com recursos próprios no valor de 700 mil reais.Os veículos foram entregues a Secretaria Municipal de Educação na segunda-feira.

Troféu Aceite ou Me Respeite

Artista Tbengston Martins, personagem criada pelo piauiense de Teresina, Paulo Henrique Martins que reside no Rio de Janeiro há anos ,comanda no próximo sábado (29),às 21hs, na cidade do Rio a entrega do Troféu “ Aceite ou Me Respeite” na calçada da Fama Ed. Balança Mais Não cai” na av. Presidente Vargas,2007 no centro do Rio a diversas personalidades.

Advogada e professora Gisela Freitas, no último dia 17 de janeiro, foi alvo de comemorações por conta da sua nova idade. Desejamos toda felicidade do mundo ao lado de sua família.







Zilda Soares - Coordenadora do Curso de Psicologia, Roberta Mara - Coordenadora de Extensão e Monitoria, Carla Pereira - Tutora Pedagógica, Alisson Gomes - Coordenador do NIP (Núcleo de Iniciação à Pesquisa) e do NRI (Núcleo de Relações Internacionais), Indira Lira - Coordenadora Financeira, Antonieta Lira - Pró Reitora de Ensino, Edjofre Coêlho - Coordenador do NUAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico), Regina Bomfim - Tutora Pedagógica, Atila Lira - Pró Reitor Administrativo Financeiro e Izabel Herika Cronemberger - Coordenadora da Pós Graduação, participaram da abertura do 28º Encontro Pedagógico do Universitário Santo Agostinho, que aconteceu segunda-feira.







Abrilhantando nossa coluna, o pequena Nicolas que no domingo ganhou uma linda festa para seu aniversário, que teve como tema “Leo Caminhão” na foto seus pais: Ana Célia Oliveira (Naná) e Anderson Rodrigues, que organizaram tudo e seu irmão Netinho (que aniversário dia 19).







Um click! Em Tbengston Martins, que comandará no próximo sábado (29),às 21hs, na cidade do Rio de Janeiro a entrega do Troféu “ Aceite ou Me Respeite a diversas personalidades.







Ainda é tempo de parabenizar a badalada Márcia Silva, que aniversariou no dia 12 de janeiro. Na foto com sua amiga, empresária Van Fernandes que lhe abraçar.







Sábado dia 29, o dia será especial, para nossa amada tia Francisca Sales Souza, que completará 94 anos de vida. Parabéns! Desejamos saúde e vida longa. Na foto com o titular da coluna, Daniel Cardoso.

