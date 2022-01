Começou o festejo na Paróquia São Sebastião no bairro Todos os Santos

Em Mãos

O convite da Ordem dos Advogados do Brasil- Secção Piauí para a solenidade de posse da nova diretoria, diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí e do Conselho Pleno- Gestão 2022/2024.

Cancelado

O Show que seria realizada na chegada da 12ª Expedição Náutica na cidade de Miguel Alves, no próximo dia 22 de Janeiro, foi cancelado devido ao aumento do nível do Rio Parnaíba. Com as fortes chuvas que assolam a região, ficou impossibilitado a realização do vento na Prainha do Raimundo Miguel.

Festejo de São Sebastião

Começou segunda-feira e vai até o dia 20 de Janeiro, o festejo de São Sebastião na Paróquia São Sebastião no bairro Todos os Santos com o tema “ Com São Sebastião Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor”. Diariamente haverá a recitação do Santo Terço, às 19hs e Leilão nos dias: 14,15,16,18,19 e 20. Agradece a presença de todos(as) Pe. Carlos Lages.

Vestibular

Patronato e Colégio Maria Eugênia da cidade de União, pertencente a Rede Cordimariana de Ensino, informando a nossa coluna, o nome de seus alunos que foram aprovados no vestibular, Vanessa Brenda – Enfermagem-Uninovafapi e Érica Ryla- Tec. Em Desevolvimento de Sistemas –IFPI e Fisioterapia- Unifor.

Informativo UNIFSA

Atenção! Veterano, o Centro Universitário Santo Agostinho , dá uma dica a você, para deixar para fazer a rematrícula em cima da hora. Se liga que você tem até o dia 7 de fevereiro para regularizar sua matrícula no Aplicativo ou no site Academeus.



BATISMO- No último domingo a pequena Heleninha recebeu o sacramento do batismo, e ganhou com padrinho seu tio, Átila Melo Lira (diretor administrativo da Unifsa). Na foto Heleninha está ladeada pelos pais: Thiago Diniz e Penélope Lira e primo Átila Filho.







FAMÍLIA- Abrilhantando nossa coluna hoje, a elegante Maria das Graças Canuto do Rêgo Monteiro (nossa assinante) e as suas lindas filhas: Roberta, Rossana e Rosany.







PARABÉNS- ainda é tempo de parabenizar, o estudante de contabilidade, Fausto Neto que aniversariou dia 04 de janeiro e a empresária Cleide Coêho ilustre aniversariante de hoje. Felicidades Mil.







COMEMORAÇÃO- Jovem Lucas Freitas no último dia 05, reuniu familiares em restaurante chique da zona leste de Teresina, para comemorar mais um ano de vida. Na foto com sua mãe Claudinha Freitas (coordenadora do Senac-José de Freitas).







INAUGURAÇÃO- Paula Viana e Samuel Viana (diretores financeiros), professora Gilsilene Figueredo (diretora do Polos Estácio e CPI), Sabrina Figueredo (colaboradora) e professor Gilson Figueredo (diretor geral do Colégio CPI)comandaram a inauguração do Polos- Estácio e CPI da cidade de União no dia 06 de janeiro.







NOVA IDADE- Carlos Nery (gerente da Cerâmica Nery de União) emplacou nova idade no último dia 04 deste mês. E por conta da data teve bolo e jantar especial.

