Começa na sexta-feira próxima o festejo do Glorioso Cristo Rei

Prefeito de União, Dr. Paulo Henrique Costa e Dra. Ane Chirlen (1ª dama) curtiram o show do cantor Fagner sábado passado no Theresina Hall.

Sabor Maior

A cidade de Campo Maior, a partir de amanhã até sábado, sediará o 8º Festival Gastronômico e Cultural com música, gastronomia em equilíbrio perfeito, festival de misturinha e show musical com Biquíni Cavadão, Toca do Vale, Lagosta Bronzeada, Taty Girl, Araketu, Forró Absoluthe, Forró Bandido e Waldo & Felipe.



Empresária Claudia de Oliveira Costa hoje a noite comanda desfile de lançamento da sua nova coleção Joy no Hotel Blue Tree.

Festa

A colunista social amiga, Lucienne Sampaio (deste Jornal O Dia) me convidando a Festa de 23 anos da Lucienne em Revista que acontecerá no dia 26 de novembro no Grille Eventos. Mercy!



Toda felicidade do mundo para a empresária e publicitária Cleane Leal, que aniversariou no último sábado (09).

Vestibular

Inscrições abertas para o Vestibular 2020.1 do Centro Universitário Santo Agostinho, 14 cursos de graduação e 1 curso superior em tecnologia. Inscrições até o dia 22 de novembro, provas dia 24 de novembro (presencial ou use sua nota do Enem). Mais informações pelo site:www.unifsa.com.br ou pelo (86)3215-8700.

Gravação do DVD

A cantora Taty Girl, amanhã gravará DVD só músicas antigas na Praça Verde do Dragão do Mar, praia de Iracema- Fortaleza. Garanta já seu ingresso e não fique de fora desse grande Show. Ingressos no Quiosques da Ticket Shop (Iguatemi e Rio Mar Kennedy) ou site: bilheteriavirtual.com em até 3 no Cartão. Mais (85)3025-7777 e 9-8120-3636.



Agrônomo Clarindo Melo Júnior, no último dia 05 deste mês, ganhou festa surpresa por conta dos seus 40 anos de vida.

Missa

Os Familiares de Maria Dulce Soares Basílio convidam parentes e amigos para a celebração da Missa de seu 7º dia de falecimento hoje, às 18h na Igreja Nossa Senhora da Gloria, na rua Cícero Carvalho, no cruzamento com a rua Alaide Marques, 2851 bairro Planalto Ininga. Nosso abraço de pesar a Carlos Basílio e Helena Basílio Medeiros.

Prêmio Interaje

O Armazém Paraíba conquistou o prêmio de melhor Conteúdo Áudio Visual no Prêmio Interaje com a nossa Campanha #VistaSeuPoder. O vídeo que fala sobre o empoderamento feminino, teve a participação de cinco mulheres poderosas de Teresina, incluindo a cantora piauiense Bia Magalhães.



Prefeito Roger Linhares (José de Freitas) passando a faixa e entregando o comando da cidade a seu vice Antônio Abreu por um período de 20 dias, para cuidar da saúde.





Festejo de Cristo Rei

Começa sexta-feira próxima o festejo do Glorioso Cristo Rei no bairro Cristo Rei, com o tema: Com Cristo Rei, somos escolhidos e enviados para missa. Diariamente acontecerão novenas às 19hs até do dia 24 de novembro no comando do Pe. Gilberto Freitas! Participe!