Começa hoje o festejo de Nossa Senhora dos Remédios na cidade de União

União

O Hospital Francisco Vilar se uniu à rede nacional Vision One. A parceria reforça o compromisso em oferecer serviços de referência em cuidados com a visão, sempre com foco na segurança do paciente. Com a união, a rede se solidifica como o grupo com o maior número de hospitais de olhos acreditados do Brasil, com hospitais em Brasília (CBV), Cuiabá (HOC), Recife (HOPE e Santa Luzia) e agora também no Piauí.

Festejo

Começa hoje e se estenderá até o dia 16 de outubro, o festejo de Nossa Senhora dos Remédios na cidade de União, com missas-novenas diariamente, às 19hs, seguindo todos os protocolos de saúde( distanciamento, uso de máscara e álcool em gel e líquido) e com transmissão pela Rádio Vanguarda Educativa FM 106.5Mhz

Parabéns

Ontem teve bolo e parabéns pra você, para comemorar o aniversário do professor Plácido Costa (eterno cronista social de Altos). Um grande abraço pela data amigo.

Livro

Amanhã a noite, com o hora marcada para às 19hs30, o Advogado Victor Coutinho Leal, lancará o Livro “ O Conceito Constitucional de Faturamento” em seu escritório Coutinho & Villa Advogados, na rua Visconde da Parnaíba, Horto. Tenho o convite para o evento!

Novo Decreto

O governo do Piauí liberou no domingo, através do decreto 20.036, atividades e eventos esportivos, sociais, culturais e artísticos, em espaços abertos ou semiabertos, com público de até 500 pessoas. Em espaços fechados, o público admitido será de acordo com a área do ambiente, até o limite máximo de 200 pessoas. De acordo com o decreto, deverá ser exigido dos participantes imunização por vacina (duas doses ou dose única) ou teste negativo (antígeno ou RT PCR, realizado 48 horas antes do evento).



Empresária Alexsandra Diniz e Nayra Garcez esbanjando beleza na manhã de ontem, durante a inauguração de mais uma loja da Óticas Diniz em Teresina.







Ainda é tempo de parabenizar, a bonita Girlene Nery que no último sábado aniversariou. Na foto com o esposo, empresário Joaquim Baruc.







Tudo de bom, para a querida Ana Lúcia Machado, assessora do vereador Luis André (PSL) que amanhã emplacará nova idade.







Vereador Júnior, deputado Wilsinho Brandão, prefeito Veim da Fetraf e empresário Edmilson Caburé, prestigiaram a última noite do festejo de São Miguel Arcanjo na cidade de Miguel Alves, no último dia 28 de setembro.







Leonardo Lopes, analista de sistemas e sua Paula Geysielle, no último dia 27 de setembro, comemoram os 2 meses do filhos, os gêmeos: Jose Emanuel e Jose Miguel.







Gilson Vasconcelos (presidente do Iate Clube de Teresina) amanhã trocará de idade, e por conta da data brindará no restaurante Labareda. A coluna envia felicitações ao Comodoro!







Ainda é tempo de parabenizar, o engenheiro civil, Jonas Eduardo Sampaio Barros, que ontem completou mais um ano de vida.





