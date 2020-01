Transferência

Chegou a hora de ser UNIFSA! Estamos com inscrições abertas até o dia 15 de janeiro para transferência e portadores de diploma de curso superior. Confira as vantagens e descontos disponíveis: ¹*50% desconto na matrícula para transferidos ²*30% desconto em todo curso para portadores de diploma . Mais informações pelo (86)3215-8700.

Festa

Sexta-feira próxima(dia 10) a Banda Forró Real se apresenta na MoonTeresina (ao lado do Theresina Hall) em show pra lá de bom com repertório atualizado e forró das antigas. Ingressos já disponíveis na Ingresse.

Pré-Carnaval



Vai ter carnaval em Luis Correia , dia 26 de janeiro com Rafa & Pipo Marques no Bloquinho Moon com percurso e palco 360°. A programação do pé-carnaval vai ser especial, 17hs o trio circula no Bloco e para fechar palco 360° . Vendas na Ingresse!

Assinaturas

Prezando por um meio de comunicação com credibilidade, sério e imparcial, o advogado Antônio Machado, João Batista de Carvalho (funcionário público aposentado) professoras: Maria de Lourdes Santiago e Nelsina Oliveira Lobão renovaram suas assinaturas com este Jornal O Dia.

Luis André

Sábado agora (11) o vereador Luis André (presidente estadual do PSL) estará recebendo convidados no Iate Clube de Teresina, meio dia para festejar seus 40 anos de vida. O parlamentar preferiu cesta básica como presente, que será destinado a instituição.



Um abraço especial para a grande dama de Barras, a ex-deputada Nize Caldas Rêgo que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns! Na foto com o esposo Manin Rêgo.







Casal Valmir Miranda e Tânia Miranda (presidente do Grupo O Dia de Comunicação) sábado comandam a festa de confraternização dos funcionários no Theresina Hall.







Hoje é dia de bolo confeitado para essa pessoa maravilhosa, Sueli França (staff do Grupo O Dia)que hoje aniversaria. Felicidades!

Pequeno Nicolas



Vai ganhar uma mega festa dia 25 deste mês, por conta do seu primeiro aninho de vida, no Vidalhos Buffet na cidade de União, organizada pelo seus pais: Rodrigo Anderson Alves e Ana Célia Oliveira (Naná). Agradeço o convite!

Confraternização

Os empresários Dunga e Iraneide Reduzino comandam no próximo domingo a festa de confraternização dos funcionários das Lojas União Calçadas e União Big na cidade de União. Com almoço, música ao vivo, sorteio de brindes, premiação e amigo oculto.

Férias no Shopping

Prontos para curtir as férias no Teresina Shopping? Muitas atrações garantem a diversão da garotada nesse período. A partir do dia 13 de janeiro chega o brinquedo inspirado no filme Jumanji. O espaço terá escorregador, tobogã, pontes, piscina de bolinhas, Muro Peçonhento, espaço para fotos e aventura na selva.

Colônia de Férias

As inscrições para a Colônia de Férias da APCEF/PI já estão abertas na sede do clube, que fica na avenida Presidente Kennedy, 1951, São Cristóvão. Os participantes podem ter idade entre 5 e 14 anos e as atividades vão até o dia 17 de janeiro. Mais informações, ligar para: 3216-4400/3216-4412.



Empresário Fontenele Brito (Terno & Cia)em seu momento de lazer com o neto Francisco Pedro.







Cantora Lene Silva, o furação baiano do Piauí, está com repertório de axé music top para animar as prévias de carnaval.