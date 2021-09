Centro Universitário Santo Agostinho promove o 2º Congresso Brasileiro Ciência e Sociedade

Lançamento do Livro

Advogado Victor Coutinho Leal, lancará no dia 07 de outubro, às 19:30, no escritório Coutinho & Villa Advogados, na rua Visconde da Parnaíba, Horto, o Livro “ O Conceito Constitucional de Faturamento”. Agradeço o convite!

Congresso

Centro Universitário Santo Agostinho, entre os dias 4 a 7 de outubro, promove o 2º Congresso Brasileiro Ciência e Sociedade. O evento conta com uma rica programação e uma super web conferência magna de abertura comandada, Prof. Dr. Durval Muniz de Albuquerque Júnior, às 19:30hs do dia 04,abordando o tema geral: “ De práticas sociais, poder e sexualidade em Foucault e em Bourdieu”. Mais informações pelo site: www.unifsa.com.br

Circulada

Ontem na companhia dos casais: amigo, Zé Wilson Barros e Raqueilany Sampaio (Barros e Sampaio Representações Frios e Alimentos), Raimundo Duda e Miranda, fui a cidade de Miguel Alves, prestigiar o Festejo de São Miguel Arcanjo e foi recepcionado pelo o amigo colunista social Nilo Araújo (do Portal de Miguel Alves).

Festejo



Várias cidades do Piauí, estão festejando São Miguel Arcanjo, Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco. Hoje é dia de São Miguel Arcanjo, dia 01 de outubro-dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e dia 04- dia de São Francisco.

Vacina

Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Saúde anunciou ontem, a abertura do agendamento para vacinação de adolescentes sem comorbidades com 16 e 17 anos. Além desse grupo, os adolescentes com comorbidades na faixa etária de 12 a 17 anos também poderão agendar a vacinação da primeira dose.Para evitar congestionamento do sistema, a FMS informou que irá dividir o público em horários diferentes. Mais informações através do site FMS.



Durante uma linda cerimonia matrimonial, na última semana(24) César Augusto Mazerine Júnior e Denilia Carvalho Menezes se tornaram marido e mulher. A recepção aconteceu na mansão dos César Mazerine na Ladeira do Uruguai.







Os noivos: César Júnior e Denilia Carvalho, emodulados pelos pais: César Mazerine e Régia Mazerine.







Gabriel Júnior (gerente regional Norte e Nordeste do Magazine Luiza)comandou na segunda-feira na cidade de União, a inauguração de uma mais uma loja no estado do Piauí. Na foto com a gerente da loja, Josélia Osório.







Momento do corte da fita inaugural da Loja Magazine Luiza na cidade União na segunda-feira (24), com a presença do vereador Júnior Mota (presidente da câmara), prefeito Gustavo Medeiros, padre Deodato Felipe, Celisangela (coordenadora de crédito)gestora Ayana, Gabriel Júnior (gerente regional norte e nordeste), Josélia Osório (gerente loja de União) e Vinicíus (coordenador de menchandising visual).







Josélia Osório (gerente) e Ayana, recebendo o certificado da Loja Magazine Luiza- União das mãos do gerente regional norte e nordeste, Gabriel Júnior durante solenidade interna.









Blogueiro Nyeel Ribeiro em pose para coluna, com os cantores: Lana Gama e Frank Morena (Banda Lagosta Brozeada) que fizeram show no Cajuína Shows e Eventos no último sábado. Nyel é fã número 1 da banda.







Os irmãos Nery: Carlinhos e Clara e pequena Isabela, Celina Nery, Cantídio Neto, Mariana, Júnior Nery e Lorena, no final de semana passada estiveram em Canindé pagando promessas e depois esticaram até Fortaleza.

















