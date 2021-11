15 Anos

Em mãos o convite, da princesa Fabiana, para sua linda festa de 15 anos, que irá acontecer no próximo sábado no Finess Buffet, organizada pelos seus pais: Fábio Ribeiro Sousa e Rosalina Sampaio Silva Sousa.

Agenda

O deputado federal Átila Lira acompanhado do seu filho, Átila Filho no final de semana, estiveram visitando amigos nas cidades de Castelo do Piauí ( presidente do Sind. da Educação, Lúcia Helena e demais trabalhadores da rede pública, vereador Raimundinho Mineiro e Sra. Luísa) e em Piripiri (prefeita Jôve Oliveira e Umbandistas).

Show

Cantora Walkyra Santos estará no Vila Isabel Teresina, na próxima sexta-feira (19) fazendo um super show com músicas do seu novo dvd e músicas que marcaram sua carreira.

Eleição da OAB-Pi

Próximo domingo, acontecerá a eleição para a Ordem dos Advogados –Seccional Piauí, os nobres advogados e advogadas do Piauí, poderão votar em Teresina e nas 15 subseções no horário das 9hs às 18hs.



Empresário Dunshee de Castro Bisneto e sua Olenka(bioquímica) receberam na segunda-feira no em seu luxuoso apartamento no Condomínio Essencial, o atuante deputado estadual Warton Lacerda (PT) e sua esposa Patrícia Leal (ex-prefeita de Altos)onde selaram acordo político.







Casal Carol Leal e Leal Neto, curtiram doas de férias em Gramado.







Empresários: José Francisco Alves (Dunga) e Iraneide Reduzinho e o filho: Gabriel (Lojas União Calçados), estão em Gramado- RS, participando de Feira de Calçados.







Ainda é tempo de parabenizar, Theresa Jaynna de Sousa Feijão, (professora, Mestre em Antropologia/UFPI)que aniversariou no último domingo (14). Tim! Tim!







O melhor ângulo da publicitária especialista em marketing, Nayara Kedman, que sempre em boa forma e elegância. A bela é cearense , mas reside atualmente em Teresina.







Ana Raquel, no sábado passado ganhou uma bela festa com tema tropical na cidade de União, para festejar seus 15 anos, organizada pelos pais: Professora Ângela Maria do Nascimento e Paulo Silva (aqui na foto).







Um click! Dr. Celso Barros (presidente da OAB-Pi e candidato a reeleição) e Dra. Daniela Freitas (candidata a vice) e comitiva, que no dia 11 de novembro estiveram em União, recebendo apoio de advogados e advogadas daquela city.

