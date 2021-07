Luau da Dandinha

Cantora Dandinda no próximo sábado (dia 24) promoverá o Luau da Dandinha no Pôr do Sol da Praia do Macapá, apartir das 17hs Uma excelente pedida. Pré-reservas limitas, através do (86)9-9957-2436 (whasapp).







Abrilhantando nossa coluna hoje, a cantora Dandinha.





Prouni 2021

Primeira chamada do PROUNI 2021. Segundo semestre. Informamos que o prazo para envioi da documentação, pelos estudantes, classificados na primeira chamada do Prouni 2021. 2 édo dia 20 a 28 de julho 2021 com envio da documentação para o email: [email protected] ou de forma presencial no horário das 8h às 14hs. Mais informações: (86)9-9994-0122 ou 3215-8710.

Paizão de Audax

Que tal presentear o papai com uma Audax novinha? Entrando na onda do pedal, o Teresina Shopping vai sortear 10 bikes Audax Havok SX para os papais aventureiros que amam pedalar com a família e amigos. Para participar da promoção “Meu Paizão de Audax” basta realizar R$200 em compras, cadastrar as notas no APP do Teresina Shopping e receber um cupom para participar do sorteio. A promoção segue até dia 18 de agosto. O sorteio será realizado no dia 19 de agosto, às 19h em comemoração ao Dia do Ciclista.

Mini Miss Mirim Piauí 2021

Princesa Sofia Monteiro de Morais Nery, está representando sua cidade Piracuruca no Concurso Estadual Mini Miss Piauí 2021, a votação está acontecendo no Instagram do @minimisspiaui no Stories. A grande final vai ser dia 4 de Setembro no Clube dos Sargento cabos e Soldados às 16 horas.







Vacinas

O estado do Piauí vai recebeu ontem e hoje (quarta-feira) 135 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Esta é a maior quantidade de imunizantes entregue pelo Ministério da Saúde, para que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) faça o repasse aos municípios. Serão enviadas vacinas da FioCruz/AstraZenca, Butantan/CoronaVac e Pfizer. “Este é um número muito significante de doses que vai nos ajudar a avançar na imunização do povo piauiense.

Contagem Regressiva

Para a Live DVD Memórias, que a cantora Suzy Navarro, realizará dia 31 de julho, às 19hs, com a participação dos cantores: Dão Lopes ( Moleca 100 Vergonha), Carlinhos Gabriel e Klebia (Forrozão Tropykalia), Katia Cilene, Bete Nascimento, Iara Parmela (Ex- Noda de Cajú) e Kátia de Tróia, Binha Cardoso (Ex- Forró do Muído) e outros. Aproveite e se inscreve no canal /suzy navarro no You Tube para curtir e pedir sua música.

Loja

Magazine Luíza, abrirá uma big loja na cidade de União, desde a semana estão abertas inscrições para as vagas de: vendedor, assistente de vendas e extorquista. Disponíveis também para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas pelo site: carreiras.magazineluiza .



Cantora Suzy Navarro está nos preparativos finais, para sua “ Live DVD Memórias” que acontecerá dia 31 de julho, às 19hs pelo YouTube com participação de muitos cantores e cantoras. Se liga Brasiiiiiiil!







Garotinha Livia Maria, flamenguista e estudante do 1º anos no IDB,no último sábado completou 7 anos de vida e ganhou uma linda festa que contou com a presença só de familiares. Na foto com o pai, professor David Soares Barros.







Os empresários Nivaldo Durval, Layana Rodrigues, Ilana Rodrigues e Rafael Victor, comemoraram no último domingo (18) os 16 anos do surgimento da marca que é referência em terapias de qualidade em Teresina. O empreendimento possui cinco unidades, presentes nas grandes regiões da capital.









