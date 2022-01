Bloquinho da Apollo 11 dia 05/02, com o maior puxador de bloco , Ricardo Chaves.

Bloquinho da Apollo

Preparados para o curtir o melhor bloquinho de Teresina, Bloquinho da Apollo 11 dia 05 de fevereiro, com o maior puxador do bloco de micareta, Ricardo Chaves. Mais informações (86)9-9555-4436.

Futebol

Os times de Altos e Parnahyba, estão se enfrentando hoje no estádio Lindolfo Monteiro pela 2ª roda do Campeonato Piauiense, às 20hs. Ingressos disponíveis ao preço de 10 R$ (geral), 30 R$ (arquibancada) e 50 R$ (cadeira).

Nícolas



Próximo domingo, às 19hs, no prédio do SSPU na cidade de União, será festejado o aniversário de 3 anos do pequeno Nícolas, organizada pelo seus pais: Anderson Rodrigo e Ana Célia Oliveira. Mery pelo convite!

Em Mãos

O convite para a comemoração do jovem Jonas Eduardo Sampaio Barros (filha do casal Zé Wilson Mesquita Barros e Raqueilany Miranda Sampaio). em Engenharia Civil pela Unifsa, dia 28 de janeiro no Parque Aquático Os Abreus em União.

Show do Skank

A banda mineira Skank faz show em Teresina no dia 30 de abril, celebrando as três décadas de estrada e a despedida dos palcos do grupo. A produção do evento é da Multi Entretenimento e Patamares Produções.

The Auge Bike Shop

Teresina ganhará a maior loja de bike da região, The Auge Bike Shop que será inaugurada hoje, 19h30, com grandes novidades, premiações e o lançamento exclusivo do Audax Racing Team 2022 com grandes nomes do ciclismo nacional e internacional na Av. Raul Lopes, nº1000-Teresina Shopping- Loja Externa Estacionamento F. Agradeço o convite!



Cantora Eliane, a rainha do forró hoje completa mais um ano de vida. Parabéns! Na próxima sexta-feira(dia 21) fará show no Viola Music em Teresina.







Empresário Paulo Zábulon Neto e sua linda esposa Ana Gabriela Bandeira Zabulon( Villa Zero 86)clicados durante o show da Banda Circuito Musical em Teresina.







Médico vascular, José Carlos Portela e Patrícia Mendes Borges formaram par romântico no show da Banda Circuito Musical no sábado passado no Viola Music.







Essa é a cantora Tetê Pessoa, que tem uma trajetória linda na Banda Circuito Musical (Rio Grande do Norte) onde interpreta músicas da Banda Roupa Nova em ritmo de forró, como “ Universo é você”. No sábado passado fez show em Teresina e por todo esse mês fará no estado do Rio Grande do Norte.







Ainda é tempo de parabenizar, Railson Miranda Sampaio (representante dos Ovos Avine no Piauí)que na última sexta-feira (14)festejou sua nova idade. Na foto com a esposa Aline.









