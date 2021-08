Bell Marques transmitirá Live “ Ao Bell Prazer”,domingo dia 8, em clima mais intimista

Live Bell Marques

Data especial na vida pessoal do cantor Bell Marques, o Dia dos Pais será do jeito que ele gosta: em cima de um palco. Ainda sem plateia, o artista transmitirá Live "Ao Bell Prazer” em clima mais intimista, com repertório em roupagem acústica, no próximo domingo, 8 de agosto, a partir das 16h pelo seu canal no YouTube . Bell receberá os filhos Rafa e Pipo Marques e promete uma série de homenagens, entre elas à sua mãe, com a canção "Negue", de Nelson Gonçalves. Apaixonado por Rock, gênero no qual deu início à sua carreira em 1980, com a Banda Scorpius, também aproveitará para resgatar essa veia, transformando alguns dos seus grandes hits, que ganharão versão Pop/Rock.





Don Luiz Lança Gelato

O Don Luiz (@donluizcream) agora terá um gelato para chamar de seu, fruto de uma parceria com a rede San Paolo Gelateria. De 5 agosto a 4 de setembro, as marcas se unem no Happy Hour San Paolo, que apresentará ao público três sabores especiais de sorvete à base de ingredientes alcóolicos, como gin de caju e bebida ice. Todas as lojas da marca - em Salvador, Fortaleza, Recife, Natal, João Pessoa, Belém, São Luís, Teresina e São Paulo - oferecerão o sabor especial do gelato de doce de leite já tradicional da rede, que será apresentado em versão turbinada com o Don Luiz.

Pré-venda

Começou no Cinemas Teresina a pré-venda do filme “O Esquadrão Suicida”. A estreia será no próximo dia 05 de agosto com sessões dublada e legendadas. O novo filme da DC, é escrito e dirigido por James Gunn. O enredo é inspirado na série de quadrinhos de John Ostrander, que teve seu primeiro volume lançado em 1987 e, desde então, se tornou um sucesso no mundo inteiro.

Forró de Luto

Nossas condolências, a cantora Walkyria Santos (Ex- Magnificos e Solteirões do Forró)pelo falecimento ontem em Fortaleza, do seu filho mais novo Lucas. O mesmo foi encontrado morto, mais até o fechamento da coluna não ficamos sabendo de fato o que aconteceu com o rapaz.

Festejo

Tem inicio na próxima sexta-feira o festejo de Nossa do Livramento na cidade de José de Freitas, ido até o dia 15 do mês em que estamos. As novenas, acontecerão às 19hs, onde os fiéis poderão participar, mantendo distanciamento e usando máscaras. A organização informa que será disponibilizado álcool em gel e líquido na entrada da Igreja.

200 Anos da Independência do Piauí

O governador Wellington Dias reuniu-se, na segunda-feira (2), com representantes das secretarias de Estado do Governo (Segov), Educação (Seduc), Planejamento (Seplan), Cultura (Secult), das universidades Estadual (Uespi) e Federal do Piauí (UFPI), Coordenadoria de Comunicação (CCom), Academia Piauiense de Letras (APL), Conselho Estadual de Cultura (CEC) e Associação Piauiense de Municípios (APPM) para instaurar o conselho que irá tratar sobre as comemorações dos 200 anos da independência do Piauí.

Agência Bancária

O Santander Brasil mantém o ritmo acelerado de expansão de sua rede no Piauí, ontem inaugurou em Floriano mais um agência, que fica na Avenida João Luís Ferreira, nº 320, Centro. Outros três municípios piauienses têm previsão de receber instalações do banco neste segundo semestre de 2021.



Padre Deodato Filinto (pároco da cidade de União- Paróquia N.S. dos Remédios)na próxima sexta-feira completará 17 anos de vida sacerdotal e por conta da data, haverá missa em ação de graças, às 19hs na Igreja Matriz.







Ainda é tempo de parabenizar o conceituado médico, Dr. Filinto do Rego Monteiro Neto, que aniversariou no último dia 24 de Julho. Parabéns!







Alice Oliveira (no centro) no domingo que passou trocou de idade e ao lado do marido Clarindo Melo Júnior (a esquerda)recebeu os amigos: Layana Iara (a direita), Heline Barros, vereadora Helena Barros (José de Freitas) e seu esposo o empresário Luis, para um big almoço regado de bebidas.







Quem trocou de idade no último sábado, foi o empresário Junno Sousa, proprietário do Grupo Imagem comemorou 40 anos bem vivido. Na foto, Junno com a esposa, Denyse Campos e os filhos Maria Júlia, José Ricardo e Airton.







Toda felicidade do mundo, para amiga Francisca Miranda (funcionária da Prefeitura de União)que ontem festejou mais um ano de vida. Tim! Tim!

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!