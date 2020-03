Em Alerta

Com o aumento do grande volume de água do Rio Parnaíba, muitas famílias da cidade de Miguel Alves estão em alerta enquanto outras já estão desalojadas. A situação é crítica e a Secretaria de Assistências Social em conjunto com Comissão Municipal de Defesa Civil da prefeitura estão monitorando e dando assistência às pessoas desalojadas.

Política

No último domingo (15)o Movimento Democrático Brasileiro-MDB de União, renovou sua diretoria tendo como presidente, o advogado Ricardo Melo( pré-candidato a prefeito) e ex- vereador Zezinho Abílio(vice). O evento aconteceu na Câmara Municipal e contou com presença do deputado estadual Temístocles Filho (presidente da Assembleia Legislativa do Piauí) , deputado federal Marcos Sampaio, filiados e simpatizantes