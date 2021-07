As inscrições para a seleção externa do Banco do Brasil encerram quarta-feira (28)

Seletivo do Banco do Brasil

As inscrições para a seleção externa do Banco do Brasil encerram nesta quarta-feira (28) em todo o país. Estão sendo ofertadas 4.480 vagas, sendo 2.240 para contratação imediata e 2.240 para formação de cadastro de reserva. Dentre as vagas, 31 estão sendo ofertadas para o estado do Piauí. As inscrições devem ser realizadas através do site (https://www.cesgranrio.org.br/), e serão validadas mediante confirmação do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 38,00.

Semana Científica

Encerará na próxima sexta-feira (dia 30 de julho) o segundo lote de inscrições para a Semana Científica 2021 do Centro Universitário Santo Agostinho. Participação COM Certificação (2º lote Julho)- R$ 25,00 e Participação COM Certificação (3º lote: Agosto)- R$ 30,00. Inscrição no site: www.unifsa.com.br

Missa



Os familiares de Manoel José de Almeida Neto (ex-prefeito, ex-vice e ex-vereador de Barras) convidam parentes e amigos para missa de 7° dia do seu falecimento, que acontecerá amanhã, às 9hs na Igreja Matriz de N.S. da conceição em Barras.

Faleceu

Registramos o falecimento, do poeta Nilo de Carvalho Neto, mais conhecido Neto Sambaíba, ontem em Teresina, aos 66 anos de idade, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.

Ministro

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) aceitou oficialmente o convite do presidente Jair Bolsonaro e será o novo ministro da Casa Civil.Ciro confirmou a informação após se reunir com Bolsonaro no Palácio do Planalto. O próprio presidente já havia antecipado, na semana passada, que o senador iria para a Casa Civil. Bravo! Bravissímo!

Suzy Navarro

Comandará no próximo sábado a “Live DVD Memórias” com participação dos cantores: Carlinhos Gabriel e Klébia (Forrozão Tropykália), Dão Lopes (Moleca 100 Vergonha),Kátia de Tróia, Kátia Cilene e Bete Nascimento (Ex- Mastruz Com Leite), Iara Pâmela (Ex- Noda de Cajú), Binha Cardoso (Ex- Forró do Muido) e outros. Transmissão pelo YouTube, às 19hs.

Aniversário Paraíba

Na comemoração dos 63 anos Paraíba não podia faltar uma boa festa, e de festa a loja entende. Dia 07 de agosto, a partir das 16h, o Paraíba fará uma LIVE de encerramento da sua campanha de aniversário com a participação do fenômeno do forró e piseiro, o cantor Zé Vaqueiro e o Trio Melhor de Três. A transmissão ao vivo será pelo canal do youtube da loja: www.youtube.com/armazemparaibaoficial



O casal Cleide Coelho e Fausto Neto celebraram o aniversário de namoro no último final de semana no Delta do Parnaíba.







Casal Átila Melo Lira e Gisela Freitas, é pura felicidade coma chegada do filho Artur. Átila usou seu Instagram para anunciar esse momento de alegria.







Ainda é tempo de parabenizar, Alberto Pierote, que ontem trocou de idade. Parabéns! Na foto com os netinhos.







A pequena Mariana Nery, ganhou uma bonita festinha para comemorar seus 3 aninhos de vida, segunda-feira. Na foto ladeada pelos pais: Júnior Nery e Lorena Oliveira e pelo irmão Cantídio Neto.







No último final, os agrônomos: Alisson Fernando, Jardel Ygo, Clarindo Júnior e Cleiton Brito, se reuniram na cidade de União, durante uma saudável confraternização para relembrar a época da faculdade.





