As 25 lojas das bandeiras Carvalho Super e Mercadão estarão fechadas no dia 01/01

Carvalho Super e Mercadão – Funcionamento no feriado de Ano Novo. As 25 lojas das bandeiras Carvalho Super e Mercadão, que operam nos estados do Piauí e Maranhão, estarão fechada, 01 de Janeiro, Feriado de Ano Novo. No dia 31, véspera de Ano Novo, todas as lojas terão seu horário de funcionamento reduzido e fecham às 20h.

Prezando por um meio de comunicação com credibilidade, sério e imparcial a professora Nelsina Oliveira Lobão e a elegante Maria das Graças Canuto- senhora médico Filinto do Rêgo Monteiro Neto, renovaram suas assinaturas com este Jornal O Dia.

Agradeço ao Sistema O Dia (Dr. Valmir Miranda e Tânia Miranda),Jairene Borges (Malé Kids), Ariane Benigno (Secretária Estadual)cantora Taty Girl, cantora Suzy Navarro, jornalista Péricles Mendel, prefeito Gustavo Conde Medeiros (de União), Lidiane (publicitária e diagramadora deste O Dia), Barros & Sampaio Representação, professor Claudenilton Lima, advogada Ravennya Moreira, casal Vicetim Medeiros e Suely R. Medeiros (professores), Pedro Henrique Castro (União Acessórios e Importados), Gilson Vasconcelos e Zuita (presidente do Iate Clube de Teresina), vereador Thiago Costa, casal Raquel Miranda Sampaio e Neguinho Cardoso e a filha , jornalista Jornalista Roberta, pelos cartões de Feliz Natal e Ano Novo a mim enviado.

A direção do Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia- Pcime da cidade de União, pertencente a Rede Cordimariana de Ensino, está divulgando nas redes sociais do referido colégio, os nomes dos alunos aprovados, que são eles: José Edmilson Neto em Fisioterapia na Faculdade Novafapi e Lanna Cristina em Psicologoa na Faculdade Unifor.

Concurso do IBGE



Encerra hoje (29)as inscrições para dois do Instituto Brasileiro de Geografia- IBJE. Os Certames disponibilizam 3.097 vagas temporárias de empregos para realização do Censo Demográfico 2022 no Piauí. Foram ofertados vagas em todo estado do Piaui. As inscrições podem no site da Fundação Getúlio Vargas e são exigida nível de escolaridade Fundamental completo e Ensino Médio Completo a depender de casa .

Presidente do Time de Altos, deputado Warton Lacerda na tarde de ontem, anunciou o meio campo, Willian Júnior para reforçar o time em 2022.

Deixe para trás tudo que não deu certo e abra caminho para um ano novo cheio de sucessos e novas conquistas. Feliz 2022!



Toda felicidade do mundo para a juíza Zilnar Coutinho, que na última sexta-feira (24)completou mais um ano de vida. Na foto ladeada pelo esposo, o conceituado dentista Francisco Gomes Leal.







Confraternização Dr. Edson Neto e Glinia Alves recebendo os amigos o médico José Júnior e a Advogada Amanda Lins.







Cantora Walkyria Santos, próximo sábado (01) fará um Super Show no Parque Aquático Os Abreus na cidade de União, apartir das 22hs.







Na noite de segunda-feira (27)aconteceu na Sede da Fiel Corinthians em União, a Festa de Confraternização dos Colaboradores da Rádio Vanguarda Educativa FM. No registro radialistas: Aldo Melo e Adriana Moraes, Sérgio Motta (diretor geral), este jornalista Daniel Cardoso (diretor administrativo), radialistas: Francisco Sampaio e Pouvyno Cardoso e Sérgio Motta Filho (advogado da RVE).







Ainda é tempo de parabenizar, Lorena Oliveira Nery aniversariante do último dia 20 e a Sra. Socorro Nery aniversariante do dia 22 de dezembro. Parabéns!!

