Suspensas

O Teresina Shopping decidiu suspender as apresentações musicais do Festival Artes de Março em pandemia do novo coronavírus. Já sobre o funcionamento do shopping , o mesmo segue as orientações da Associação Brasileira de Shopping Centers que acompanha atentamente o coronavírus no País. Que compartilhou com seus associados medidas de prevenção e saúde para clientes e colaboradores, realizando com frequência a higienização e limpeza de superfícies compartilhadas.

Situação Critica

É assim que se encontram as estradas que ligam União, Miguel Alves, Lagoa Alegre, José de Freitas e Cabeceiras a Teresina, com muitos buracos e matos nos acostamentos. Alô! DER!

Medidas de Prevenção

O Governo do Estado do Piauí, Prefeitos Piauienses e Sindicato das Escolas Particulares resolveram suspender por 15 dias aulas nos colégios estaduais, municipais e particulares, antecipando as férias, é uma medida preventiva, e restrita a área daeducação. Em União o Patronato Maria Narciso e Irmã Maria Eugênia segue também a determinação.

Cidadania

Deputado federal Átila Lira (PP)recebeu no último sábado (14)o título de cidadania da cidade de São José do Peixe, através da proposição do vereador Diego Leal, com aprovação unanima da Câmara Municipal.

Final

Amanhã encerra-se o festejo de São José (Patrono da Igreja e Pai de Jesus) na cidade de Altos com a seguinte programação: 6:30- Missa com os Benfeitores, Altoenses Ausentes e pelos fiéis falecidos/ 9:00- Missa Solene da Festa de São José/ 12:00- Missa de Nossa Senhora e Devotos/16:00-Missa de Encerramento e 17:30-Procissão, prestação de contas e a queima de fogos e show musical.

Eleita

A escritora e professora Lisete Napoleão, foi eleita presidente da União Brasileira de Escritores do Piauí, juntamente com Raimundo Dutra (vice), Kenard Kruel (1° secretário), Dante Ponte (2º secretário), Joseli Magalhães (1º tesoureiro), Antônio Pedro A. Neto (2º tesoureiro), conselho consultivo: João Washington, José Itamar Abreu Costa e Raimunda Celestina.

Nomeado

Dom Sérgio da Rocha ( que já foi arcebispo de Teresina e atual presidente da CNBB) recentemente foi nomeado pelo Papa Francisco, Arcebispo da Arquidiocese de Salvador- Bahia.

Preparativos

Confrade Nilo Araújo da cidade de Miguel Alves, informando que estão abertas as inscrições para o concurso Miss & Mister Miguel Alves. Mais informações pelo (86)9-99925-8916.



Aquele abraço especial ao jornalista e produtor de tv, Tarcísio de Carvalho,, que aniversariou no último dia 14. Sucessos amigo!







Desejo sucessos, a Sanda Pinheiro a nova Secretaria da Juventude da Prefeitura de José de Freitas.







Pequena Sofia, no domingo recebeu o sacramento do batismo. Na foto com os pais: Socorinha Gonçalves e Eduardo Cunha.







Ainda é tempo de parabenizar, a contadora Isadora Luiza (filha da Rosemary colaboradora do Sistema O Dia)que aniversariou domingo.







Blogueira Cleide Coêlho curtindo um pouco em Florianópolis- SC, ao lado do filho Enzo Coêlho que na próxima sexta-feira (20)completará mais um ano de vida.