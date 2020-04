Gov. Wellington Dias usou as redes sociais para fazer a seguinte declaração

Solidariedade

O fisioterapeuta e proprietário da Escola de Futebol Boca Juniors, Tiago Pereira, como forma de dar bons exemplos aos alunos da escola e prestar solidariedade, coordenou uma live beneficente movida a atividades, brincadeiras e música. Na oportunidade, as crianças puderam doar cestas básicas, álcool em gel e máscaras para as comunidades carentes. As doações foram surpreendentes e todos da escola comemoram.

Clientes & Amigos

A onda dos cupons de desconto e vale-compras surgiu nos Estados Unidos e conquistou de vez os brasileiros com a popularização dos aplicativos de ofertas e entregas. Apenas nos três primeiros meses de funcionamento, a funcionalidade “Convide e Ganhe”, disponível nos apps “Pão de Açúcar Mais” e “Clube Extra”, distribuiu mais de R$ 900 mil em vale-compras para clientes que indicaram amigos para os programas de fidelidade das duas redes.

Corrente do Bem

O empresário do ramo do crossfit, Marcílio Santos, está engajado na corrente do bem promovida pelo projeto W Solidário, do cantor Wesley Safadão. A ação beneficente tem como objetivo arrecadar e distribuir cestas básicas às famílias da capital que em situação de risco devido a pandemia do novo Coronavírus.

Isolamento Social

O pré-candidado a prefeito de União, Dr. Ricardo defendeu, em suas redes sociais, que o Isolamento Social é a atitude mais acertada, para o Coronavírus não se alastrar ainda mais em União e no Estado. Ele fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa e que lavem bem as mãos.

Pesar

Registro o falecimento do empresário Pedão da Madeireira, o Pedão, na noite de terça-feira em Teresina. Em nome da sua filha, a amiga Eliane Costa envio o abraço de pesar a toda família.

Depoimento

O governador Wellington Dias usou suas redes sociais para fazer a seguinte declaração “Estamos em um dos momentos mais delicados da humanidade. Graças a Deus, temos muitas pessoas sérias envolvidas nesse doloroso trabalho. São profissionais que estão se dedicando incansavelmente. Mas, infelizmente, há um crescimento de informações falsas e notícias distorcidas. Não acreditem em fake news." Vamos enfrentar esta pandemia juntos, mostrando fatos e informações reais.

Live Solidária

Acontecerá no próximo sábado, às 11hs com a Banda Xenhenhem ao vivo pelo YouTube uma realização do Iate de Clube de Teresina, Lions Clube, Loja Maçônica Cruzeiro do Sul e outras entidades. A Live tem objetivo de arrecadar alimentos, itens de higiene pessoal para famílias carentes da capital.

Choro Novo

Nasceu ontem na Maternidade Santa Fé, o pequeno Enrico Moisés, o segundo filho do casal de enfermeiro Fabiano Miranda e Kássia Barros. A coluna deseja saúde ao baby. Boa Ação O vereador Vicentin Medeiros (PTB de União) recentemente fez a doação de 3 mil máscaras, 250 cestas de alimentos e 1 metros de TNT 80g para o município de União, desde o início da pandemia do Covid-19.



Cantora Dandinha, uma das melhores de Teresina e do Piauí, na última segunda-feira fez uma live maravilhosa através do seu canal pelo YouTube, para arrecadar alimentos, ração para animais e álcool em gel. Os fãs além de curti um variado repertório fizeram doações.







Padre Antonio Cruz (Paróquia Nossa Senhora de Lourdes- bairro Vermelha) está realizando através de Live, a celebração de Missas pelo Instagram @lourdesdavermelha de segunda à sábado 18hs e domingo às 10hs.







Todo Amor e Feliciades do mundo, para Wilson Barros (representante da Friatos no Piauí) e professora Raqueilane Sampaio (ambos proprietários da Empresa Barros Sampaio Representação). No domingo que passou eles completaram 22 anos de casados (Bodas de Louça).







Parabéns para o casal Wener Bastos e Beatriz Raulino pelos 37 anos de casados, completados dia 16 do mês em que estamos. Felicidades Mil!







Ainda é tempo de parabenizar o empresário Dunga Souza (Lojas União Calçados)que no último dia 16 de abril, trocou de idade. Parabéns! Na foto com o filho Gabriel.







Hoje quem marca no calendário é o vereador da cidade de União, Manoel Cecilhio (PT). Receba nossos parabéns!