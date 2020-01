A programação ‘Tempo de férias Teresina Shopping’ começou com tudo.

FÉRIAS

A programação especial ‘Tempo de férias Teresina Shopping’ começou com tudo. A primeira noite de atrações trouxe o show nacional do Baby Shark. Centenas de crianças e adultos lotaram a Praça de Eventos para cantar, dançar e se divertir com a família do tubarão mais amado do mundo. A programação ainda segue com show ‘O Mundo Mágico das Bonecas LOL’, mágico Zaron, show da Turma do Teleleco e Espetáculo Infantil "Chapeuzinho Vermelho. As apresentações são grátis e acontecem na Praça de Eventos II.

ZÉ PEREIRA

A Prefeitura de José de Freitas, vai realizar seu tradicional Zé Pereira nos dias: 15 E 16 de Fevereiro com concurso de fantasias e shows musicais com cantores e bandas famosas.

BODAS DE ALEXANDRITA

Edmilson e Natália Reduzino, (Gerente da loja de calçados de União),no último domingo (26),completaram 26 anos de casados. Desejo felicidades e muito amor ao casal.







Quem marca no calendário hoje (16) é a radialista Anete Campos. Parabéns. Felicidades!