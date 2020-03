A Pax União vem a público desmentir uma foto que circula pelas redes sociais

Ficar em Casa

Essa é a recomendação do Governo Federal, Ministério da Saúde, Governadores, Prefeitos e especialistas na área de saúde apontam que esta semana ,22 a 29 de março, será o grande momento de contaminação e que estes casos serão conhecidos entre os dias 06 e 20 de abril.

Comunicado I

Empresa Vamos Linhas Terrestres,considerando que esse momento esse momento, segundo os órgãos de saúde, é essencial para o combate à pandemia covi-19. Informa que resolveu adotar medidas para preservar seus colaboradores e usuários, suspendendo suas atividades, temporariamente, apartir de hoje (dia 25 de março). Tão logo passe esse momento, vai retronar com novidades e mais conforto para você.

Live da Unifsa

Vamos conversar um pouco sobre o uso de tecnologia na educação? Estamos vivendo um momento atípico, em que o distanciamento social é necessário. Nesse cenário, a tecnologia desponta como uma grande aliada para viabilizar a continuidade do processo de ensino-aprendizagem iniciado. Durante a live, a professora Eldelita Águida vai explicar e tirar dúvidas sobre a forma com que as ferramentas tecnológicas podem nos auxiliar. Não perca!❓Tem alguma dúvida? Manda pra gente aqui nos comentários ou no inbox.Esperamos vocês!

Vexame

Prefeito de União, médico Paulo Henrique Costa no último domingo fez um pronunciamento na Rádio Vanguarda Educativa FM e suas redes sociais para desmentir a personal Kauan Moura da cidade de Miguel Alves, que usou seu Instagram (vídeo)para afirmar que em União teria 4 pessoas infectadas com Corona Vírus (covid-19) quando na realidade existe 4 casos suspeitos. Depois da gafe a personal gravou outro vídeo se retratando.

Comunicado II

Lojas União Calçados (União, Lagoa Alegre e Teresina)informa que nesse momento delicado e sério em que estamos passamos, por conta da pandemia causada pelo novo corona vírus e pensando no bem-estar de

colaboradores e clientes , resolve fechar suas lojas por tempo indeterminado.

Fakes News

A Pax União vem a público desmentir uma foto que circula pelas redes sociais como também em matérias veiculadas em portais de notícias sobre a chegada de um carregamento de caixões em uma de nossas empresas. Sabemos da gravidade do momento para evitar a propagação do novo coronavírus e que “Fake news” como essas têm circulado e gerado dúvidas, preocupação e alarde na população. Situação que condenamos profundamente.

Dica da Coluna

Não precisa pânico nesse momento com Corona Vírus! Basta seguir o que as autoridades da saúde nos determina, ficar em casa, só sair se necessário, evitar aglomerações, ficar distante de pessoas, lavar sempre as mãos com água com sabão ou usar álcool em gel. E quando bater o medo rezar para Deus, Nossa Senhora, Jesus Cristo e Santos(as)de sua devoção pedindo calma e que lhe proteja da peste Corona Vírus e afaste de todo mundo.



Padre Gilberto Freitas, está celebrando diariamente de segunda a sábado às 18hs30 e domingo às 7hs às 17hs, a Santa Missa na Igreja do Cristo Rei com transmissão ao vivo pelo facebook da Paróquia do Cristo Rei.





