A paróquia do Conjunto Sacy) está festejando o Glorioso Menino Jesus de Praga

Registro do batizado da pequena Maria Paula domingo na Igreja de Santa Teresinha, pelo padre Chiquinho Borges. Na foto, os pais Paula Moreira e Dezinho Evaristo, e os padrinhos Ana Célia e Augusto Evaristo.



Pequeno Nicolas recebendo o sacramento do batismo das mãos do Pe. Chiquinho Borges ao lado dos pais Ana Célia Oliveira e Rodrigo Anderson de Sampaio Rodrigês.

Em Destaque

Em mais uma edição do Ranking Universitário da Folha de São Paulo (RUF), o Centro Universitário Santo Agostinho obteve destaque com cursos bem avaliados e em posições de evidência entre as instituições de Ensino Superior do Piauí. O RUF é uma classificação anual que avalia cursos de graduação e instituições de todo o Brasil, por meio de indicadores de qualidade de ensino, mercado, corpo docente, internacionalização, pesquisa e inovação. Confira os cursos que foram bem classificados: de Direito (1º lugar), Contábeis (1º lugar), Nutrição (1º lugar), Engenharia Elétrica (1º lugar), Engenharia de Produção (1º lugar) e Serviço Social (1º lugar).

Festejo

A Paróquia Menino Jesus de Praga (Conjunto Sacy) está festejando o Glorioso Menino Jesus de Praga desde o último dia 15 deste mês com novenas diariamente às 19h. O evento religioso prossegue até sexta-feira dia do santo.



Ainda é tempo de parabenizar Alexandra Aguiar, gerente de marketing de uma das maiores redes de supermercados do Piauí, que aniversariou no último dia 18. Felicidades!

Iate 60 Anos

Próxima sexta-feira (25) haverá uma Sessão Solene na Câmara Municipal de Teresina, às 9h, para homenagear o Iate Clube de Teresina por conta dos 60 anos de fundação. A noite terá jantar com entrega da Medalha de Honra ao Mérito Cromwell Wall de Carvalho, às 20h. E no sábado, às 20h Baile com a Banda The Fevers na sede do Clube. Agradeço o presidente Gilson Vasconcelos e toda diretoria pelo honroso convite!

Casório

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (bairro Vermelha) informa aos casais que já vivem em união estável e querem receber o sacramento do matrimônio, que ainda tá tempo inscrever-se para casamento comunitário que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 do mês em que estamos, no Centro Pastoral da citada paróquia. Mais informações: (86)3222-8998 ou 9- 8831-8564.



Giuliana Araújo, na última sexta-feira ganhou bonita festa de 15 anos na cidade de União. Na foto, com os pais Valdiza Rodrigues e João, que organizaram a festa

Decor 2019

Na próxima terça-feira (29), a empresária Ivanária Sampaio promove a abertura da Casabella Decor 2019, uma mostra que reúne mais de 15 arquitetos piauienses com projetos que trazem as últimas novidades e tendências da decoração. A loja traz conceito inovador para Teresina.



Kauanny Vitória Lima Alves hoje completa 15 aninhos. Desejamos tudo de bom para essa princesa, que é filha da querida Regina Lima

Show



Carlinhos Maia (o rei do Instagram) vai está em Teresina dia 30 de outubro para fazer um show no Atlantic City. Mais informações: (86)9-9922-2927 e 9-8105-9809.



Empresário Lúcio Morais e sua esposa Georgia Morais, domingo passado participaram da corrida da Unimed, prova de 10km