Expo Caju Piauí

Evento consagrado no calendário piauiense, a Expo Caju Piauí já tem nova data e programação imperdível. As atividades acontecem de 23 a 25 de setembro deste ano no Riverside Shopping. Com autoria da Data Eventos, a ideia da ação é revitalizar o uso e entendimento do caju para que os produtores rurais, empresários e o Estado possam ganhar com sua plantação, produção e exportação, bem como de seus derivados.

Festejo de São Raimundo

Sábado próximo, tem inicio na cidade de União, o festejo de São Raimundo Nonato, e vai até o dia 31 de agosto. Na programação de abertura, haverá carreta, às 17hs, saindo do residencial Santa Helena passando pelas principais ruas ,até a Igreja matriz, onde será missa- novena. Que será transmitida ela Rádio Vanguarda Educativa FM 106.5Mhz.

Visita

Van Fernandes, presidente do Grupo Vanguarda, recebeu o CEO do grupo 3 Corações, Paulo Tarso Rêgo de Lima, para almoço de negócios na tarde desta terça-feira, 17. O Grupo 3Corações está entre os 20 maiores fornecedores do Grupo Vanguarda e é líder no segmento de café do Brasil.

Novos Assinantes

Prezando por um meio de comunicação sério e imparcial, a Câmara Municipal de União (através do seu presidente, vereador Júnior Mota) e professora da rede municipal de ensino, Lourdes Santiago, fizeram assinatura com nosso Jornal O Dia.

Mídia

O influencer mirim João Lucas Veras tem feito grande sucesso por todo o Brasil. O pequeno está em São Paulo para a gravação da segunda temporada da série "Conexão Teen", a qual faz parte desde 2020. Com alegria e carisma, o talentoso João Lucas vem ganhando espaço e trazendo muitas novidades dessa viagem. Um talento sem fim!

Lula no Piauí



Ex-presidente desembarcou ontem a Teresina vindo do Pernambuco e logo pela manhã, às 11 horas, participou de um evento com estudantes no Centro Estadual de Tempo Integral (CETI), às 11h, localizada no bairro Pedra Mole, zona leste de Teresina. Hoje, às 9h30 Visita no Ceir, 11h30 e Coletiva com imprensa no hotel Blue Tree e as13h Viaja para São Luís (MA).

Notícias da Unifsa

A reitoria do Conselho Universitário Santo Agostinho torna público o resultado de seleção para Preceptor do curso de Odontologia conforme EDITAL Nº 015/2021. Mais informações no site: www.unifsa.com.br



A bonita e meiga Maria Clara Reduzino (filha do casal empresário: Dunga e Iraneide Reduzino) ontem celebrou mais um ano de vida. Tim! Tim!







Professora Kelma Gallas (Coordenadora do Núcleo de Comunicação na empresa Centro Universitário Santo Agostinho) ontem foi alvo de comemoração, por conta de sua idade. Parabéns!







No último dia 12 de agosto Carlos Eduardo, completou seus 2 aninhos de vida, mas a festinha dele aconteceu no último sábado e foi festejado pelos seus pais Cleuton Amorim e Naiane Amorim e seus avós paterno Osvaldo e Elisângela Amorim (aqui na foto) seus avós maternos: Zé e Ester e toda família.







Elaine Miranda (diretora do Portal O Dia) brindou mais um ano de vida, aos de amigos no último dia..







Ainda é tempo de parabenizar, a elegante dentista Maria Clara Melo Medeiros (primeira dama da cidade de União)que aniversariou no sábado.

