Expo Caju

A Expo Caju 2021 acontece de 23 a 25 de setembro, no Riverside Shopping, com programação diversificada. Para a realização do evento, um grande time de apoiadores e parceiros somou à causa para garantir uma edição imperdível. O Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do Piauí (Sebrae-PI) e o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater) são alguns dos parceiros e reconhecem a importância do evento para o Estado. A Expo Caju Piauí é uma realização da Data Eventos.

Live Memórias da São José

Próximo dia 21 (terça-feira), às 19hs, acontecerá a Live Memórias São José dos Altos, Ano II com Banda Tribalhes, Nayra Lima, Léo Cachorão, Maria dos Prazeres, Sorayra Castelo Branco, Xenhenhem, Martine Cadillac e Matheus Raulino, com a transmissão pelo YouTube/ Canal da Secult e pelas: TV Antares e Assembléia. A Live irá comemorar os 75 anos da radialista, jornalista e colunista social Elvira Raulino.

Nome

Recentemente foi inaugurado na sede da OAB-Pi, o Centro Integrado de Serviços da Advocacia, que recebeu o nome do advogado Antomar Gonçalves. O local é destinado a defesa das prerrogativas dos advogados.

Missa

Será celebrada dia 24 de setembro na Igreja de N.S. do Livramento na cidade de José de Freitas, às 08hs da manhã, missa de um ano em memória a Sra. Maria de Jesus Carvalho de Almendra Freitas.

Doação à Marinha

O empresário Junno Sousa, do Grupo Velho Monge, esteve na Capitania dos Portos do Piauí, em Parnaíba, para realizar a doação de um píer flutuante para embarque e desembarque das embarcações da Marinha no Estado. Na oportunidade, o empresário conversou com o Capitão Maxwell Denigres sobre normas e segurança da VM Marina Club, novo empreendimento em andamento localizado no portão de entrada do nosso Delta.

Vaquejada



A cidade de José de Freitas nos dias: 24 e 25 de setembro, irá sediar a 1ª Vaquejada do Haras HB com 35. 500 Mil em Premiação, para: Aspirante, Amador, Regional e Feminino. SENHAS: (86)9-9911-2804.

III Semana de Psicologia

Acontecerá no período de 20 a 23 de setembro, a III Semana Universitária de Psicologia, realizada pelo o Centro Universitário Santo Agostinho com os “Temas Urgentes em Psicologia em tempos de Pandemia”. O evnto será online pela Plataforma Blackboard e pretende proporcionar uma reflexão acerca das inúmeras possibilidades de práticas e saberes da área. Inscrições :www.unifsa.com.br



Júnior Farias, estudante de odontologia e amigo e assessor da cantora Solange Almeida, no último dia 08 brindou nova idade e recebeu inúmeras mensagens de parabéns!







Professora e decoradora da cidade de União, Maria Antônia Santos comemorou em grande estilo os seus 51 anos de vida no dia 31 de agosto.







Empresário: Dunshee de Castro Bisneto (cabelo grisalho) na companhia dos irmãos Januários: Mauro (camisa do flamengo), Adão Luiz e Antônio José (camisa estampada)domingo participaram da Final do Campeonato na localidade Baixa Grande- União. Oportunidade em que entregaram traves, redes e bolas ao Carlim organizador do evento.







Toda felicidade do mundo acompanhada de sucessos, para renomado dentista do Piauí, Francisco Gomes Leal, que na segunda-feira completou mais um ano de vida.







Ainda é tempo de parabenizar, a vereadora Helena Barros, da cidade de José de Freitas, que semana passada (dia 10)esteve de aniversário.







Lidiane Oliveira, sábado que passou foi alvo de muitas felicitações por conta de sua nova idade. Lidinha faz parte do time de diagramadores deste Jornal O Dia.

