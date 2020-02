A cidade União terá uns dos maiores carnavais do Piauí.

Planejamento Criativo

O Workshop de Cocriação de Placebranding, da Conviver Urbanismo, reuniu em Teresina um grupo seleto de empresários piauienses. Por meio da metodologia Lego Serious Play, para viabilizar uma comunicação efetiva, os empreendedores puderam, por meio da montagem das peças de lego, propor alternativas para os problemas em diferentes cenários urbanos. O principal objetivo foi levantar insumos através do método para criar uma nova centralidade no vetor de crescimento da zona Leste de Teresina.

Mais Uma Atração

Cássia Eller, com sua voz grave e inconfundível, lançou músicas que marcaram o imaginário popular. Para celebrar e reverenciar a artista, o Festival Artes de Março recebe a cover nacional Tacy de Campos, com um espetáculo em tributo à Cássia Eller. Ela traz todo seu carisma e energia no dia 17 de março no Teresina Shopping.Tudo isso, com a proposta de melhor reproduzir o cenário musical da década de 90.

Festejo

Tem início dia 27 deste mês, o festejo do glorioso São Benedito na Igreja de São Benedito com novenas-missas diariamente, às 17:30 até o dia 08 de março.

Missa

Familiares do saudoso José Raimundo Coêlho (JR) convidam parentes e amigos para de 1 um ano do seu falecimento, que será celebrada na sexta-feira na Capela de Nossa Senhora Docarmo, na localidade Liberdade às 18hs.

Festa de Momo

A cidade União de localizada ao norte do Estado, terá uns dos maiores carnavais do Piauí. Shows musicais na avenida principal com as Bandas Pilera e BB Chorão(sábado)/ Banda Toda Boa e Pegadões do Forró(domingo)/cantoras: Gil Mendes e Japa (segunda) e Mel Rios (Ex- Banda Loba) e (terça-feira), paredões de som na praça do ginásio e blocos alternativos todos os dias do carnaval.

Sábado & Segunda de Carnaval

O Bloco Los Pirata fará concentração no sábado, às 17hs, para seus foliões na Boite do Balão Hall com distribuição de 50 Kits de Montila e música ao vivo com Rogério Lopes e Banda e na segunda-feira tem Bloco Os Gatões (onde homens desfilam vestidos de mulher e mulheres vestidas de homem)pelas ruas de União.

Ação Solidária

Hoje o Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia de União, em parceria com o Hemopi está por todo o dia, coletando sangue. Está apto então se dirija ao colégio, e faça a doação, que você estará ajudando a salvar vidas.



Prefeito Roger Linhares, vice- prefeito de José de Freitas Antônio Abreu e San Martin Linhares (diretor do Ibama) felizes pelo o sucesso total do Zé Pereira no último final de semana.







Casal Zé Iran (secretário de desenvolvimento de José de Freitas) e sua doce Carminha Pontes, curtiram a dois o Zé Pereira.







Jorge Barros e Valdirene no Zé Pereira receberam em seu camarote uma turma bacana . Na foto o badalado Chico Willames e este colunista social Daniel Cardoso.







Helena Barros (pré-candidata a vereadora de José de Freitas) ao centro, comandou camarote vip durante o Zé Pereira. Na foto ladeada pelo casal Francisco Costa e Marta, Heline Melo Pinto e Luiza Melo.







Adílio, Heline, Cizaltina, Carlos Alberto, Patrícia e Eduardo, Camila, Chico Pinto e Keila se divertiram a beça no Camarote mais animado do Zé Pereira de José de Freitas do Piauí.







Menso Medeiros (pré-candidato a prefeito de Altos)esteve curtindo de camarote o Zé Pereira.







Casal Jardelina e Hélio Melo e o filho Aluísio Pires improvisaram camarote na calçada de sua residência (que fica no meio da folia) para receber amigos durante o Zé Pereira.







Cantora Mara Pavanelly, amiga de longas fez um mega show no Zé Pereira de José de Freitas no último domingo. Na foto euzinho Daniel Cardoso, titular da coluna.







Sérgio Miranda (grupo O Dia de Comunicação)e sua Cássia Milhomem foram domingo a José de Freitas curtir o tradicional Zé Pereira.