A cidade de União amanheceu de luto com o falecimento do comerciante José Ribamar Silva

Luto

A cidade de União, localizada no centro norte de Teresina, hoje (21) amanheceu de luto, com o falecimento do comerciante José Ribamar Silva (Zé Silva) aos 90 anos. Maranhense ,Florianense de Coração, foi morar em União, cidade que o mesmo adotou com sua. Nossas condolências, a esposa Edite Medeiros e aos filhos: Chico Silva, Aldenora, Júnior e Cristina e demais familiares.

Agenda

Segunda-feira o deputado federal Átila Lira (PP)na companhia do seu filho, Átila Filho e da prefeita Marina, entregaram um carro zero km para o Conselho Tutelar da cidade de Ilha Grande, o veículo foi adquirido com recursos de emenda parlamentar do deputado. Depois Átila seguiu para Parnaíba, onde esteve reunido com o presidente da Câmara de Parnaíba, Carlson Pessoa, tratando de projetos e melhorias para referida cidade.

Parabéns

Ainda é tempo de parabenizar, Thayse Mota, esposa do presidente de Câmara Municipal de União, vereador Júnior Mota que no último dia 13 de outubro aniversariou.

Inauguração

O deputado estadual Dr. Hélio inaugurou, no último dia 2 de outubro, a quadra coberta e reforma da sede da Comunidade Kolping da Parnaíba, um sonho antigo da comunidade local. A obra foi edificada com emenda parlamentar do deputado no valor de quase R$286 mil e vai possibilitar a expansão das atividades ofertadas à comunidade local.

Operação Tapa Buracos

Prefeitura de União, através do seu gestor Gustavo Conde Medeiros, com objetivo de melhora o trânsito no centro da cidade, na terça-feira iniciou a operação asfáltica tapa buracos em algumas ruas que estavam com grande crateras.

Combustíveis

O governador Wellington Dias (PT) afirmou na terça(19) que vai se reunir ainda nesta semana com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco , ao lado dos demais governadores dos estados, a fim de apresentar uma alternativa para redução do preço dos combustíveis. Segundo o chefe do executivo estadual piauiense, a proposta pode reduzir o preço da gasolina para R$ 4,50.A proposta é a um fundo de equalização, que deve uniformizar os preços, mesmo com alta na cotação do petróleo.

Posse

Segunda-feira o amigo e apresentador de Tv Mariano Marques, tomou posse como presidente da Associação Brasileira de Comunicadores e Colunistas Sociais do Norte e Nordeste- ABRACONE, durante café de confraternização no chique Lojão do Peixe Premium. Tinha convite para o evento, mais por motivo de força operacional não compareci.



Atila Melo Lira (a esquerda)representou seu pai, deputado federal Átila Lira, ontem durante solenidade de entrega de Máquinas Motoniveladas (Patrol) para 10 de cidades do Piaui. Na foto delegado Samuel Silveira, senadora Eliane Nogueira e o vereador Aluísio Sampaio.







Toda Felicidade do mundo, para a escritora Lisete Napoleão (vice-presidente da Academia Teresinense de Letras)que aniversariou ontem.







Toda beleza e charme, Ingrid Carvalho Biesek, Miss Teen Miguel Alves 2021, que teve a produção da Terno & Cia by Fontenele Brito.







Professora Anne Eugênia Moraes Sousa, sábado passado, brindou sua nova idade ao lado dos seus filhos: José e Maria e ao do seus pais: Domingos Maia e Mundiquinha Moraes.







Professores: Anderson Oliveira (diretor do IFMA de Coêlho Neto)e Mirian Barradas(diretora da rede municipal), Lucélia Saraiva (assessora de educação de Pref. de União) e Naylson Silva (diretor da rede municipal), enfermeiro Raimundo,Marcos Fernandes e Verlany Torres( secretaria de administração de Prefeitura de União) e Claudenilton Lima (diretor na Semed)curtiram o show da Banda Desejo de Menina no domingo na cidade de União.

