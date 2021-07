Live DVD Memórias

A cantora Suzy Navarro, realizará dia 31 de julho, a “Live Dvd Memorias” com a participação dos cantores: Dão Lopes ( Moleca 100 Vergonha), Carlinhos Gabriel e Klebia (Forrozão Tropykalia), Katia Cilene, Bete Nascimento, Iara Parmela (Ex- Noda de Cajú) e Kátia de Tróia, Binha Cardoso (Ex- Forró do Muído) e outros.

Em nome dos cantores: Bell Marques, Alessandro Costa (Forró Desejo de Menina), Washington Brasileiro e Italo Riphardo, cantoras: Suzy Navarro, Elaine, Lana Gama (Lagosta Brozeada), Taty Girl, Nildinha (Forró Real), Solange Almeida, Laninha Show, Simara Pires, Japa e Dandinha, quero agradecer todos e todas as pessoas que me enviaram mensagens de parabéns, por conta do meu aniversário, transcorrido no último sábado (dia 10).

Agradecer a big empresária Van Fernandes (Grupo Vanguarda- Carvalhos Super), jornalista Roberta Rocha (RR Assessoria de Comunicação),Cleide Coêlho e Fuasto Neto, Zé Wilson Barros e Raqueilane Sampaio, Raimundo Duda e Miranda, Raquel Sampaio e Evandro Cardoso, Sol Moraes, Gambrino, Edvaldo Sepúlveda, Dida, Celina Nery, Carlim Nery e Clara, Jr. Nery e Lorena, Ossian Melo, Dunga e Iraneide (União Calçados), Dr. Astrogildo Assunção Filho, Dr. Gleyson Viana de Carvalho, Flávio Viana e Lili, Giany Araújo Silva, Célio Marinho, Carol Borges, Aninha Rocha, Regina Lima e Kleo, Pedro Henrique Castro, Elimar Januario, D. Mariinha Januário, Zico Cunha e Silva, Clarindo Melo Júnior e Alice Oliveira, Flavim Marinho e Fábia, Marcos Portela, Iran Cunha, Denilton Flores, Sérgio Motta, Dr. Valdemir Motta e D. Rosa e meus pais: Jesus Cardoso e José Machado.

Empresário Alan Bezerra, vai promover na próxima sexta-feira direto do Dom Nelore Leste, apartir das 17hs, a Live Noite da Sofrência com os cantores: Kabral (o rei da seresta) e Léozinho Tavares (a voz do Brasil). Mesas limitadas, adquira a sua através (86)9-8147-1147. Transmissão pelo YouTube/ teresinaforrofest.

A Empresa CPSOlar, está com uma promoção bacana pra você, energia solar financiada em até 72 vezes, com a 1ª parcela em 90 dias. Mais informações pelo (86)9-8175-7585 e 9-8126-2985.

A reitora do Centro Universitário Santo Agostinho, torna público o resultado para a contratação de Professor(a)do Curso de Odontologia, conforme o Edital nº 008/2021. Os aprovados poderão entrar em contato com setor de Recursos Humanos pelo telefone: (86)-3215-8715 e 3215-8728, das 8h às 18h.



Cantor Washington Brasileiro, está com música nova “pintura intima” já disponível em todas as plataformas musicais.







Próximo domingo, o engenheiro elétrico Beto Pierot (proprietário da empresa CPSolar Energia Solar)celebra mais um ano de vida. Nossos parabéns antecipado !







Ian Cavalcante, secretário geral da Caixa de Assistência da Advocacia do Piauí, e Andréia Araújo, presidente da Caixa de Assistência da Advocacia do Piauí durante o V Colégio de Presidentes de Caixa de Assistência dos Advogados realizado no Rio de Janeiro, na semana passada. Na oportunidade, Ian foi homenageado com a Medalha Moema Baptista.







Toda felicidade do mundo para minha irmã de coração, Gênis Cleide, que no sábado passado brindou sua nova idade ao lado da família e amigos na cidade de Barras.







Ontem foi dia de parabéns, para o ex-prefeito de União, Gervásio Costa Filho, que completou seus 93 anos de vida. Na foto com a filha, psicóloga Patrícia Costa.

















