A Banda Lagosta Bronzeada se apresenta esse fim de semana em Teresina

Lagosta Bonzeada

A Banda Lagosta Bronzeada (Lana Gama e Frank Moreno)esse final de semana, se apresentam no Bendito Boteco (sexta)e no Cajuina Shows e Eventos (no sábado). Hoooo Forrozão!

Inauguração

Fazendo da programação do aniversário dos 35 anos Carvalho Super, a big empresária Van Fernandes, inaugura amanhã mais uma loja, às 8hs, na av. Zequinha Freire, 510, bairro Uruguai, a Caçula do Grupo Vanguarda. Mercy pelo convite!

Festejo

Está prosseguindo na cidade de Miguel Alves, o festejo de São Miguel Arcanjo (anjo protetor das ciladas do demônio)com missas-novenas diariamente, às 19hs. O evento é um dos maiores da região centro-norte do Piauí, e se encerra dia 29 de setembro.

A Todo Vapor

Gilson Vasconcelos, presidente do Iate Clube de Teresina, juntamente com a diretoria, entregaram recentemente aos sócios, o restaurante Labareda e a Torre de Transmissão dos Jogos do Clube. Bravo! Bravíssimo!

Haras HB

Tudo pronto para a 1ª Vaquejada do Haras HB na cidade de José de Freitas, nesse final de semana (sexta e sábado)com premiação de 33.500 mil, dividido nas categorias de aspirante, amador, regional e feminino.

Magalu



A Empresa Magazine Luíza na próxima segunda-feira (27)estará inaugurando na cidade de União, mais um loja no Piauí. A loja segue o padrão das demais da empresa, e fica localizada na rua 7 de setembro no centro da cidade.



A grande dama, Gracinha Melo Lira (ao centro-blusa verde)no domingo bridou nova idade, ao lado do esposo deputado federal Átila Lira, do filho, das filhas ,nora, genros, netos e amigas.







Casal Cleide Coelho e Fausto Neto e os empresários Zé neto Raulino, Paulo da Farinha, Marcos Vinícius aproveitaram o último final de semana a 5a edição do evento náutico Pururuca Paradise em Nazária-Pi.







Ele é close certo. Empresário de sucesso Marco André Araújo.







A cantora Leide Santos, é pura felicidade com a volta dos shows, mesmo que seja aos poucos. Sua agenda já está fechada até o inicio de outubro.







Tudo de bom, para o gato, o cantor Halysson Balada de Luxo, que hoje está de aniversário. E logo mais a noite tem festa no Cajuína Eventos ,para comemorar a data, com participação dos cantores: Léo Cachorrão, Álvaro Pajeú, Vitor Amaral dentre outros.







Ontem foi dia parabéns para a minha madrinha profissional, colunista, radialista e jornalista, Elvira Raulino. Na foto ladeada por este jornalista Daniel Cardoso.





















