A Banda Forró Cavalo de Pau se apresentará sexta-feira (10) no Café De La Musique

A Banda Forró Cavalo de Pau na próxima sexta-feira (10)se apresentará no Café De La Musique, a partir das 19hs e no domingo no Cajuina Shows e Eventos a partir da 20hs30.

Agradecemos o Patronato e Colégio Irmã Maria Eugênia de União, através de sua diretora Irmã Zita Borges de Souza, por ter renovado assinatura com este Jornal O Dia.

Na sexta-feira passada, aconteceu em Miguel Alves, o lançamento do material gráfico (convites, banners, adesivos, camisas, canecas e etc) do Festejo de São Miguel Arcanjo pelo Padre Adalto Vieira e Equipe, que se iniciará dia 19 de setembro. O Jornalista e Colunista Social, Nilo Araújo fez o cerimonial do evento.

Vereadores da cidade de Barras, entregaram na última sexta-feira ao governador Wellington Dias, que estava em visita a city, ofício assinado por todos, solicitando a conclusão da PI 110 que liga Barras a Miguel Alves.

O Portal Clique União, da cidade de União, ontem completou 6 anos no ar, levando informações e prestando serviços a população com credibilidade. Parabéns aos proprietários, jornalistas: Alexsandro Fernandes e Sanny Rêgo pelo excelente meio de comunicação.

Ainda é tempo de parabenizar, Henrique César da Cunha Abreu, graduado em Filosofia, Comunicação Social e Direito, que aniversariou dia 03.



Abrilhantando nossa coluna hoje, a cantora Japa que conquistou com sua simpatia e seu e repertório eclético povo do Piauí, sua agenda de shows já está lotada para os meses de setembro e outubro.







A empresária Van Fernandes, presidente do Grupo Vanguarda, e o diretor administrativo financeiro do Grupo, Nivaldo Reduzindo, durante encontro de negócios promovido pelo Banco Santander no Metropolitan Hotel.







Advogada trabalhista, Heloísa Hommerding (ao centro), dia 02 deste mês, foi a União, onde recebeu o apoio dos advogados aqui na foto: Mariana, Antônio Moraes, Neerias Cavalcante, Adailton Silva, Júnior Mota, Gleyson Viana de Carvalho e Bráulio Costa, em sua disputa pela vaga da OAB-Pi para o cargo desembargadora do TRT-PI.







Toda Felicidade para o cantor baiano , Bell Marques que no domingo que passou (5)comemorou mais ano de vida.







Garotinha Lara Emanuely, completou 10 aninhos de vida domingo. E ganhou dos pais: Pedro Henrique Castro e Diely Piaulino uma tarde de lazer com direto a lanche no Shopping.

