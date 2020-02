A arquiteta Juliana Magalhães tem grandes projetos para 2020

Hawai

Próximo sábado, o Iate Clube de Teresina sediará o Baile do Hawaí ao som da cantora Lilly Araújo e Banda Xenhenhem. Adquira seu ingressos na secretaria do clube ao preço promocional.

Zé Pereira

O maior Zé Pereira do Piauí acontecerá nos dias: 15 e 16 de fevereiro na cidade de José de Freitas. A cantora Mara Pavanelly e Banda e Harmonia do Samba (Xandy) já são atrações musicais confirmadas.

Serviços para População

O Serviço Escola Integrada de Saúde Carolina Freitas Lira, pertencente ao Centro Universitário Santo Agostinho, irá ampliar os atendimentos e, desta vez serão oferecidos atendimentos a comunidade na área odontológica (dentística, cirurgia, periodontia e radiologia) no próximo sábado (dia 08) na avenida Barão de Gurguéia, 2690- bairro São Pedro.

Bloco da Dandinha

Agradeço a cantora Dandinha, para participar do Bloquinho da Dandinha, que acontecerá no próximo domingo em restaurante da zona leste de Teresina, a partir das 17hs, no repertório marchinhas, samba e muito axé. Mais informações pelo (86)3223-5181 e 9- 9974-1937



Apoiado pela juventude, comerciantes e demais classes independentes, o advogado Neerias Cavalcante lança pré candidatura a prefeitura de União. "Precisamos valorizar as pessoas que aqui vivem e desenvolver nosso município através do trabalho, " Pontou Neerias Cavalcante ao lançar candidatura.







Apresentador Mariano Marques comandando com muita alegria e irreverência o Programa Abre Alas, nas tardes de sábado na televisão piauiense. Na foto com este jornalista e colunista social Daniel Cardoso.







Hoje é dia de parabéns, para a amiga Josiné Teixeira que hoje completa mais um ano dia vida.

Sustentabilidade



A empresária e artesã Jaiza Morais inova ao trazer para Teresina a produção de móveis com palha de Taboa. A fibra, altamente adaptável e abundante, cresce em brejos e mangues e serve como matéria prima para muitos artesãos por todo o Brasil. Jaiza está com exposição de móveis e outros artigos de decoração no Centro Administrativo de Teresina.

Recursos

Deputado federal, Átila Lira (PP) dia 28 de janeiro participou em Brasília com o senador Ciro Nogueira de reunião com o presidente da Companhia de Desenvolvimento das Bacias do São Francisco (Codevasf), Marcelo Andrade e com o diretor de Revitalização de Bacias Hidrográficas, Fábio Mirando. Buscando a liberação de recursos para os municípios de Corrente, Bom Jesus e Parnaíba.

Prévia- Carnavalesca

A cantora Japa, Pedro Souza (swingueira) e dj Adalgisa animarão o Bloquinho da Japa, próximo sábado na Boite do Balão Hall na cidade de União, adquira seu ingresso na bilheteria do clube. Organização: Portela e Farra Vip Produções.



A Sra. Francisca Sales Sousa (minha tia)no último dia 29 de janeiro, completou seus 92 anos de vida e ganhou festa para festejar a linda data







O comodoro Gilson Vasconcelos com sua esposa Zuíta Vasconcelos prestigiaram em clima festivo o Baile do Pirata do Iate Clube.







Valdemar, Luis, Jesus Cardoso, Antônio, Zé Paulo e Dapaz Cardoso ladeando a tia Francisca Sales.