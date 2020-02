Voo do River até Sergipe sofre atraso; Time pede adiamento da partida

A equipe do River embarcou para mais um jogo pela Copa do Nordeste na manhã dessa sexta-feira, 14, com destino a Aracaju, Sergipe. O problema é que o voo que levaria a delegação piauiense até Recife inicialmente atrasou em duas horas, por conta do mau tempo em Teresina. E por conta disso, o time perdeu a conexão e seguirá viagem até Sergipe, de ônibus e previsão de chegada é ás 22h. O time chegou a capital Pernambucana por volta das 10h da manhã.

Embarque River [FOTO; Iguita]

De acordo com o Gerente de Futebol do River, Mazinho Patrão, o time tentou outras logicas, mas todos os voos estão lotados. ‘Todos os voos estão lotados e não tem mais voos para Aracaju no dia de hoje então a solução é ir de ônibus até Sergipe e a previsão de chegada é por volta das 22h. Por isso, pedimos já um adiamento do jogo de sábado para domingo junto a CBF e esperamos receber a resposta a qualquer momento’, afirmou.

O jogo entre Confiança-SE e River está marcado para acontecer neste sábado, 15, ás 20h, no estádio Batistão, em Sergipe. O jogo é valido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste e o River é quarto colocado do seu grupo com quatro pontos somados, um atrás do líder. Do outro, o Confiança é líder do Grupo B.

Voo do River atrasou 2h [FOTO; Iguita]

Dentro da competição o River tem um empate, uma vitória e uma derrota. O único desfalque do treinador Marcelo Vilar segue sendo o atacante Eduardo, que se recupera de uma lesão no joelho e tornozelo.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia