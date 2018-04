Visando Série D, Altos confirma retorno de zagueiro Bafana e um lateral

Vitor Bafana estará de volta ao Altos (FOTO: Jailson Soares)

A equipe do Altos já está garantida na final do Campeonato Piauiense, mas nos bastidores a diretoria se mexe para reforçar o plantel pensando na disputa do Campeonato Brasileiro Série D, que tem inicio entre os dias 20 e 22 de abril. Entre os nomes confirmados está o zagueiro Vitor Bafana, que volta ao Jacaré. A outra novidade no elenco Alviverde é o lateral-direito Neilson, ex- Anápolis-GO, que já está em Altos junto com o elenco.

“Estamos reforçando ainda mais nosso time vai chegar mais forte para essa Série D. Bafana está de volta, ele é o zagueiro do nosso acesso”, brinca o Diretor de Futebol Ricardo Pereira.

Lateral Neílson reforça o Altos para Série D (Foto: Carlos Velardi/EPTV)

O lateral-direito Neilson, de 29 anos, estava no futebol goiano na equipe do Anápolis. O atleta também tem passagens pelo Anapolina (GO), Penapolense (SP) e Boa Esporte (MG). Neilson já está em Altos e começou a treinar com o resto do elenco essa semana, o lateral vai disputar vaga diretamente com Tote, atual titular na posição e também Jean.

Vitor Bafana tem uma identificação com o clube, pois vestiu a camisa do Altos por duas temporadas (2016/2017). O zagueiro foi embora no final de 2017 para fazer uma cirurgia no joelho e passou dois meses parado, apenas se recuperando. Depois disso, o atleta vestiu a camisa do Boa Esporte (MG) onde não foi muito utilizado e por empréstimo foi para o Operário de Cuiabá (MT) onde esteve em campo na maioria dos jogos do Campeonato Mato-grossense

A equipe do Altos está na disputa pelo titulo de bicampeão piauiense. O primeiro jogo entre Altos e River acontece nesta quarta-feira (11) e no domingo (14) acontece a grande final no estádio Felipão, em Altos. Na Série D, o Altos está no Grupo A5 ao lado de Assu (RN), Sparta (TO) e Moto Club (MA).

Pâmella Maranhão